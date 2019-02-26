【新疆再教育營】土耳其再次公開譴責中國迫害新疆穆斯林

土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）周一(25日)在瑞士日內瓦在聯合國人權理事會發表演說，譴責中國在新疆實施的針對穆斯林的政策，敦促中國政府區分恐怖分子和無辜民眾。

土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）譴責中國迫害新疆穆斯林少數民族。（網絡圖片）

據美聯社報道，土耳其外長強調，土耳其了解中方打擊恐怖主義的權力，但當局必須尊重維吾爾人和其他穆斯林的宗教自由及文化身份。

報道說，截至目前，土耳其是唯一一個公開批評中國在新疆展開範圍廣泛的宗教和文化打壓的穆斯林國家。土耳其外交部此前曾指責中國對待維吾爾人的方式是「人類的恥辱」。

土耳其外長恰武什奧盧在會上沒有直接說出大規模「再教育營」，但是告訴人權理事會說，有關侵害新疆維吾爾人和其他穆斯林人權的報告，令人嚴重憂慮。

報道表示，作為有47個成員的聯合國人權理事會的成員，中國沒有立即回應土耳其外長的發言。不過，任何國家的代表團在稍後的會議上都可以做出回應表態。

聯合國人權理事會周一開始其年度的為期四個星期的會議。一些國家的外交官和人權活動人士說，中國積極遊說會議避免審視中國在新疆的政策和其他人權問題。