違規進入優勝美地公園封閉區域　華裔女遊客被掉落岩石擊中身亡

綜合外媒報道，當地時間24日，一名華裔女遊客違規進入美國優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的封閉步道，被掉落的岩石和冰塊擊中，因傷勢過重身亡，事故目前仍在調查中。

迷霧小徑（Mist Trail）目前處於關閉狀態。（優勝美地公園官網）

優勝美地公園在新聞通報中稱，來自加州丘珀蒂諾（Cupertino）的56歲遊客王璇（Xuan Wang，音譯）在公園的迷霧小徑（Mist Trail）徒步時遭遇意外。

據悉，這條最熱門的徒步路徑一直延伸到韋納爾瀑布(Vernal Falls) 山頂。由於冬季天氣條件不佳，該步道在一年中的這個時候處於關閉狀態。通報稱，「步道關閉被非常清楚地標識出來。步道入口處有一個門，提醒訪客這條步道已經關閉。」但王姓遊客「無視這些標識，繞過大門，最終意外發生。」

在優勝美地公園徒步時遇難的王姓遊客。（家屬供圖）

據英國《每日郵報》報道，優勝美地國家公園稱，這起事故還在調查中。王姓遊客是否獨自徒步還不清楚，但目前沒有收到其他的事故受傷報告。在調查完全結束之前，公園將不會再發表更多信息。另據美國CNN報道，事故發生在24日中午12:30左右，有氣象學家表示，當天優勝美地的風速為每小時55英里，這位遊客的死亡跟天氣應該沒有什麼直接關係。

事故發生後，王姓遊客的兒子David Qian在25日表示，家人仍在努力查明母親的遭遇事故的原因，並稱母親生前「對身邊的人有積極影響」。

據了解，兩個月前，一名來自加州南部的徒步者也在同一區域墜亡。

（綜合報道）