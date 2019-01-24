台比堅尼登山客或因挑戰90度峭壁送命　搜救隊：該路段是九死一生

台灣新聞
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台灣「比堅尼登山客」吳姓女山友魂斷南投縣盆駒山域，今經檢方相驗，吳因跌落造成擦傷和骨折，初步研判因高海拔低溫性休克致死；吳失足墜谷點隨搜救隊下山也跟著曝光，現場為90度峭壁幾乎沒路徑，堪稱「九死一生」，搜救人員想起來仍感到害怕。

【圖輯】因地勢險要，搜救隊經多番嘗試才成功運送「比堅尼登山客」遺體下山↓↓↓

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「那路段可說是九死一生！」現場搜救指揮官警消方啟明說，吳女尋獲點上方，也就是她可能失足的墜谷點，是一處90度峭壁懸崖，現場幾乎沒有路徑，僅容一腳掌空間，還得緊貼山壁，才有可能驚險通過，地勢相當險惡。

方也提到，因為真的很不好通過，行走風險相當高，他與隊員要通過，還都要互相提醒，緊貼著山壁小心翼翼的前進，現在回想起來都還怕怕的；也就是在緩速通過該峭壁路段時，才發現吳女在該處正下方約60米，仰躺著且全身蜷曲。

「比堅尼登山客」遇難地點險要非常，搜救隊員回想起來仍感害怕。（南投消防局提供）

搜救隊員也根據現場和行走狀況研判，吳當時應是將雙手和身體「貼」趴在峭壁上，同時搭配雙腿橫移方式前進，但還未能通過該地段，就不慎失足滑落；另吳第一天求援後，按常理第2天會再連絡卻沒有，懷疑可能沒能挨過雨夜低溫才失溫身亡。

吳女生前常於山野間穿性感衣着拍照，於台灣山友間頗具人氣（點圖放大）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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