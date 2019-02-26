各地政府自查官網錯字：政府寫錯「攻府」　共和國變「共合國」　

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各地政府部門近日陸續發布2019年首季度政府網站抽查情況通報，當中披露數宗政府網站嚴重錯別字案例，比如將政府錯寫為「攻府」，中華人民共和國錯寫為「中共人民共和國」、「中華人民共合國」、「中華人民大和國」等。

2018年，衡陽市水利局網站被抽查時發現出6個嚴重錯別字，包括把湖南省委書記杜家毫的名字寫成了「杜家豪」。（網上圖片）

2月25日，陝西銅川市發布的市政府網站檢查情況通報指出，該市各政府網站存在的問題包括信息更新延緩滯後、信息發布審核把關不嚴、政府網站標識信息缺失等。個別網站出現嚴重錯別字，例如市商務局將「政府」錯寫為「攻府」。通報形容，錯字「嚴重損壞了黨和政府的形象」。

稍早前，黑龍江齊齊哈爾市也發出同樣的網站檢查情況通報，指出部分政府網站存在嚴重錯別字，甚至經常出現嚴重錯別字，例如錯把「齊齊哈爾市」打成「齊齊哈市」、「秸稈」打成「秸杆」等。

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湖南衡陽曾寫錯省委書記名字

據了解，內地政府網站出現嚴重錯別字的情況並不少見，甚至有網站多次打錯中國的全稱「中華人民共和國」。廣西自治區商務廳網站曾將「中華人民共和國」寫成「中華人民共合國」；重慶市永川區政府門戶網曾寫成「中共人民共和國」；甘肅景泰縣政府2015年的年度工作報告，曾寫成「中華人民大和國」。

此外亦有地方政府將該省省委書記的名字寫錯。湖南省衡陽市政府辦公室通報2018年全市第一季度政府網站抽查情況時提到，衡陽市水利局網站被抽查時發現出6個嚴重錯別字，包括把湖南省委書記杜家毫的名字寫成了「杜家豪」。

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