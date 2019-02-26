【還願】稱赤燭未經授權使用維尼　陸網民湧迪士尼微博促「維權」

台灣恐怖遊戲《還願》（Devotion）上周二（19日）正式推出後大受兩岸玩家歡迎，惟其後有玩家發現遊戲場景中有一張符咒，竟印有影射國家主席習近平的字樣，令遊戲即時被大陸全面封殺。 大陸網民口諸筆伐之餘，更有人湧入迪士尼中國的微博，稱赤燭未經授權使用迪士尼卡通人物的名字，呼籲迪士尼重視並積極「維權」。

遊戲一張印有篆體字「習近平小熊維尼」的符咒，引起大陸網民口誅筆伐。（資料圖片）

日前有網民發現，《還願》遊戲內出現一張印有篆體字「習近平小熊維尼」的符咒，旁邊更有「呢嘛叭淇」（按：「你媽白癡」諧音）四個大字，引起不少大陸網民批評遊戲開發團隊「赤燭」借機侮辱習近平。

事件在網上廣泛流傳後，立即惹來無數大陸網民口誅筆伐。因小熊維尼是迪士尼旗下的卡通人物，有網民湧入迪士尼中國的官方微博，在不同的微博帖文下留言，敦促迪士尼就赤燭未經授權使用小熊維尼的名字「維權」。比如，在迪士尼中國一篇介紹迪士尼檔案館創建者戴夫·史密斯的帖文下，有人留言：「希望貴公司一如既往地打擊不良商販，維護知識產權」、「維權」。

網民在迪士尼中國微博的留言包括：

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而在一篇介紹馬林糖的帖文下，亦有人自稱「一名普通的中國迪士尼粉絲」，留言：「您好，我是一名普通的迪士尼粉絲......今日得知某台灣遊戲公司在發售的遊戲中未經授權使用了貴公司卡通人物中文名，令廣大中國迪士尼粉絲深惡痛絕，望引起重視，積極維權。」該帖文獲得逾300人點「讚」。此外亦有人提供官方的侵權舉報方法，呼籲向迪士尼發送電郵，令對方重視事件。

值得一提的是，網民留言均未直接提及「赤燭」、「小熊維尼」、「習近平」等字眼，僅以「某台灣遊戲公司」、「貴公司卡通人物」、「貴公司的人物形象」等形容。