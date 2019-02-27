陸港澳兒童合唱讚華為「天下最美手機」惹議　華為官方：不知情

中國電訊巨頭華為公司近月不斷被美國及其盟友封殺，創辦人任正非之女、副華事長孟晚舟更被加拿大當局應美國政府要求扣留。此後，國內掀起一陣「華為愛國潮」，甚至有公司要求員工使用華為手機，若使用iPhone則會被處罰等。 珠海一家少兒聲樂教室近日更選擇「唱好華為」，作《華為美》歌曲MV，由陸港澳三地兒童跳舞合唱，歌詞不斷重覆「華為好呀華為美」，「華為為國爭光輝」等盛讚華為的語句。

陸港澳兒童大合唱《華為美》。（周丹少兒聲樂教室）

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珠海市音樂家協會會員周丹創辦的「周丹少兒聲樂教室」官方微信公眾號，本月25日發布《華為美》音樂MV，高唱華為手機「天下最美」、「又好又美」，歌詞中又大讚「華為給我增智慧」、「華為為國爭光輝」、「中國芯片（晶片）最珍貴」。

「周丹少兒聲樂教室」稱，華為已成為中國形象的一張嶄新名片，讓世界目睹中國的奮進與騰飛。而創作公益愛國兒童歌曲《華為美》，由周丹聲樂工作室的小歌手們擔任首唱，孩子們清澈、甜美的童聲唱響起「國之驕傲」，用最純真的歌聲祝福華為、祝福所有中國品牌能插上騰飛的翅膀「走向未來，走向世界」 。

據介紹，參與拍攝兒童們共有29人，包括11名領唱和18名合唱，其中3人來自香港，1人來自澳門，是名符其實的「陸港澳兒童大合唱」。此外，他們身上都穿着「中國China」的愛國T恤。

《華為美》背後亦有濃厚的紅色背景，由受國務院津貼的作曲家鄭冷橫作曲，解放軍總政歌舞團著名詞作家李幼容和全國公安文聯簽約詞作家臧思佳作詞。

網民看後紛紛吐槽：「這種傳到海外不是把華為往火坑裏推嘛」、「簡直自殺式營銷」、「聽得我起一身雞皮疙瘩」、「高級黑」。

華為回應：不知情也未參與

華為官方微博「花粉俱樂部」則就《華為美》一曲回應道，這部作品是在華為不知情、未參與的情況下，由網友自發創作。「花粉俱樂部」又稱，華為會繼續努力用創新為消費者創造價值，今年將推出一系列集多項創新科技於一身的終端產品，不負廣大消費者的厚愛。

《華為美》歌譜。（周丹少兒聲樂教室）

《華為美》歌詞：

天下手機誰最美？大家都說是華為！電視耐用形色好，中國芯片最珍貴！華為好呀華為美，華為給我增智慧！老師教我愛祖國，國產手機愛華為！

華為好呀華為美，華為給我增智慧！老師教我愛祖國，國產手機愛華為！手機世界排座位，奮發創新是華為。

爺爺誇她名字好，中華兒女有作為！華為好呀華為美，華為為國爭光輝！我們追夢新時代，從小立志大有作為！

華為好呀華為美，華為為國爭光輝！我們追夢新時代，從小呀，立志大有作為！

華為好呀華為美，華為為國爭光輝！我們，我們追夢新時代，從小立志大有作為！大有作為！

華為好呀華為美，華為為國爭光輝！我們，我們追夢新時代，從小立志大有作為！從小立志！大有作為！