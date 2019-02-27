首艘國產航母今駛離碼頭　濃霧下展開第5次海試

消息指，中國首艘國產航母今日（27日）駛離大連造船廠的碼頭，展開第5次海試。

國產航母今駛離碼頭，在濃霧下展開第5次海試。（微博）

微博博主「熱武器時代的愛情故事」稱，國產航母今日駛離碼頭，已展開第5次海試。從他上傳的照片可見，這次海試是在濃霧下展開。

2月24日，中國首艘航母「遼寧艦」駛離大連造船廠。分析指出，遼寧艦已經完成現代化改進和相關試航調整工作，是要啟程返回青島母港。當日的照片顯示，首艘國產航母疑似進行最終的調試和準備工作，包括艦載機消防車、艦載機拖車等在內的艦載機保障設備以及殲-15、直-8艦載機模型也都在甲板上就位，三塊擋焰板全部升起，表明該艦正在進行艦載機相關甲板設備的調試工作；另有大批海軍官兵疑正進行演練，檢視艦載武器，艦島桅杆亦掛出海事信號旗。這些跡象表明，國產航母當時正準備第五次試航。

遼寧海事局發布航警

另一方面，遼寧海事局22日發布航警，自2月24日上午8時至3月5日下午6時在黃海北部海域執行軍事任務。相信相關航警是為了遼寧艦出航和國產航母海試而設。

據了解，國產航母於2017年4月下水，至今已完成四次試航，包括2018年5月為期5天的首航；2018年8至9月為期10天的第二次試航；2018年10至11月為期10天的第三次試航；2018年12月至2019年1月為期13天的第四次試航。