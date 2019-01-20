2019年中國海軍招飛　4500人通過預選　或為多航母準備

根據中國海軍網站14日發布的消息，在2019年中國海軍招飛工作中，有4500餘名學生初檢預選合格，數量幾乎是前一年的兩倍。預計會有1400人左右會進入飛行學員培訓階段，最終會有56人左右成為艦載機飛行員。 有報道指，中國正在大力發展航母戰鬥群，因此中國在艦載機飛行員需求上，正進入急速擴充階段。

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中國海軍網站消息指，在2019年中國海軍招飛工作中，通過海軍飛行員初檢預選的潛在艦載機飛行員數量幾乎是前一年的兩倍。今年有4500餘名學生初檢預選合格，而2018年為2600人。

英國《詹氏防務周刊》根據去年預選2600人而實際有800進入定選複查階段的報道推測，這批飛行學員按照25：1的淘汰概率，最終只會有32人左右最終成為艦載機飛行員。因此預計今年會有1400人左右會進入飛行學員培訓階段，最終會有56人左右成為艦載機飛行員。

遼寧艦上的艦載機。（資料圖片）

中國海軍對艦載飛行員需求緊迫

有分析指，從以上規模來看，中國海軍對艦載飛行員的需求，已到了十分緊迫的階段，這與中國航母的發展速度有關。按現階段中國均為艦載機配備的飛行員是2架殲-15配備3名飛行員計算，目前遼寧艦上24架殲-15共需要配備36名飛行員，而如果首艘國產航母服役，則需要配備36架殲-15共需要54名飛行員。而建造中的003航母則需要的更多，預計每艦會配備超過100名飛行員，而且正式承擔作戰任務後，中國艦載飛行員配比會調整為一架殲-15配備2名飛行員，因此需求量會更大。

軍評家陳光文認為，隨著中國海軍快速進入航母化時代，進行專門的艦載機飛行員學院的招收與培訓，將成為一個重大而龐大的事業。他預計首艘國產航母於4月份之前交付海軍的時候，將會有成建制的殲-15與相應的全訓艦載機飛行員配合其參加海軍節閱艦式。

（綜合報道）