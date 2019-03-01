內地2月電影票房破110億創全球影史新高　《流浪地球》成最大贏家

今年農曆新年，內地賀歲電影檔期大片雲集，其中又以國產科幻電影《流浪地球》最受矚目，票房及口碑的雙豐收令其成為中國又一部「現象級」電影。此外，內地影星黃渤主演的《瘋狂外星人》、內地作家韓寒和當紅喜劇明星沈騰聯手打造的《飛馳人生》，以及香港著名導演周星馳的情懷之作《新喜劇之王》也在賀歲檔期取得不俗成績。 據內媒《中新經緯》1日報道，國家電影專資辦統計數據顯示，截至2月28日17點，2月份內地電影票房已突破110億元（人民幣·下同），不僅超越去年同期101億元的票房，並創下全球影史單市場單月票房新高。

科幻電影《流浪地球》在一眾賀歲大片中突圍而出，票房及口碑獲雙豐收。（資料圖片/視覺中國）

報道稱， 2月份內地電影票房僅用22天就已突破百億元大關，對比2018年同期28天突破100億元的成績，整整縮短6天。而2月票房市場勢不可擋，主要依靠「史上最擁擠春節檔」的助力。八部影片在大年初一同日上映，2月5日（大年初一）至2月10日（正月初六）累計票房58.4億元，佔比53%。

儘管今年內地電影票價有上漲趨勢，但依然未能阻擋市民觀影的熱情，許多三四線城市電影院更出現「一票難求」情況。而據國家電影局數據統計，2019年春節檔共有超1.29億人（次）走進影院觀影。

《流浪地球》將延長上映至5月，向50億票房目標發起衝擊。（資料圖片/視覺中國）

在各部電影大片中，科幻題材電影《流浪地球》成為最大贏家。自大年初一上映至今，該片票房已高達44.5億元。另據《流浪地球》發行方發布的檔顯示，該片所有版本從2019年3月6日至5月5日進行全國密鑰延期，這意味著《流浪地球》將延長上映至5月，向50億票房目標發起衝擊。

中國電影家協會副主席、清華大學新聞與傳播學院教授尹鴻分析認為，今年春節檔不僅票房保持上升勢頭，而且整體電影創作和製作品質都超過去年。新一代電影人對電影節奏、視聽強度、細節趣味、人物狀態的把控都明顯更加現代、更加有逼真感和衝擊力，新一代電影人有了與世界接軌的美學系統。

報道稱，據不完全統計，今年除《流浪地球》外，預計還會有6部國產科幻電影上線，各大影視公司紛紛押注科幻。分析指，2019年勢必會掀起一陣科幻風。

（中新經緯）