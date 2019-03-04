官媒：康明凱涉竊取刺探中國情報　斯帕弗是其重要關係人

華為副董事長孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華被捕後，中國與加拿大關係急劇轉差，中方其後以涉嫌從事危害中國國家安全活動為由拘捕兩名加拿大公民，分別是前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）。 加拿大司法部上周五（1日）宣布批准處理引渡孟晚舟的申請，官媒《環球時報》今日（4日）則引述有關部門稱，康明凱竊取、刺探國家秘密和情報案偵辦工作已取得重要進展。有關部門稱，康明凱自2017年以來竊取、刺探中國敏感信息和情報；斯帕弗則向康明凱提供情報。 外界普遍認為中方此舉是向加拿大施壓。

中國拘留加籍商人斯帕弗（左）和前外交官康明凱（右）。（資料圖片）

有關部門稱，康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過中國境內的關係人，竊取、刺探中國敏感信息和情報。斯帕弗是康明凱的重要情報關係人，向康明凱提供情報。康明凱的行為涉嫌為境外竊取、刺探國家秘密和情報，已嚴重觸犯了中國法律。

有關部門强調，中國是法治國家，將堅決打擊嚴重危害國家安全的違法犯罪活動，同時，嚴格依法辦案、文明辦案，充分保障康明凱及斯帕弗的各項合法權利，依法安排領事探視等相關事宜。辦案部門將根據案件辦理情况，適時啓動下一步司法程序。

對於官媒發放消息稱康明凱案已取得重要進展，外界普遍認為這是中方對加方啟動引渡孟晚舟程序的做法，予以報復施壓。除了康明凱及斯帕弗兩人，還有一名加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉走私毒品遭判死刑，謝倫伯格已決定上訴，外界亦認為中方處理此案的做法與孟晚舟在加國被捕有關。