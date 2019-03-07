【2019兩會】財政部：今年減稅的實際減負數額會高於2萬億元

3月7日，在十三屆全國人大二次會議記者會上，財政部部長劉昆表示，今年全年將減輕企業稅收和社保負擔近2萬億元（人民幣，下同），世界上沒有一個國家一年的減稅額達到這麼高。 他還指出，由於2018年減稅措施的翹尾影響會高於2019年減稅措施的翹尾影響，按照測算，2019年減稅的實際減負數額會高於公佈的年化的全年預算數。

河北安平縣稅務局工作人員在綜合窗口為納稅人介紹涉稅業務辦理流程。（新華社）

劉昆稱，由於所公佈的預計數是年化的預計數，這與當年實際減稅降費數額不一定完全一致。舉例來說，今年我們實施小微企業普惠性的稅收減免政策，並規定從1月1日起執行，這一項政策全年預計數是2000億元，當年的實際減稅數和預測全年數是一致的。但去年的增值稅降低政策是5月1日出臺，由於是年中出台，去年這一項政策在前年的預測減負額是4000億元，因為5月1號實施，所以8個月減稅政策覆蓋前年測算規模的3000億元，有近1000億元會在今年實行翹尾的影響，也就是說會變成今年的實際減稅額。2019年的減稅降費措施是以減稅為主體，大約占了七成，減稅的份額裡頭又以增值稅的降低為主體。

他說，由於2018年減稅措施的翹尾影響會高於2019年減稅措施的翹尾影響，按照測算，2019年減稅的實際減負數額會高於公佈的年化的全年預算數。

劉昆還表示，減稅降費數額近2萬億，世界上沒有一個國家一年的減稅額達到這麼高。

劉昆表示，今年財政收支平衡壓力將比較突出，今年收支平衡確實非常困難。要解決財政收支的平衡問題，要兩方面著手，要當鐵公雞，不該花的錢一毛不拔，也要同時打好鐵算盤，把該花的錢花好，花在刀刃上，在嚴格控制一般性支出的同時，加大對重點領域和關鍵環節的投入力度。