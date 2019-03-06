【2019兩會】發改委：落實大灣區政策　為港澳居民提供就業便利

在今天（6日）全國人大記者會上，國家發改委主任何立峰表示，粵港澳大灣區要進一步加大力度創建國際科創中心，加快規劃河套地區，並推進橫琴創新中心的建設。此外，要重點推進有利於港澳居民進出內地和到內地發展的便利措施。

去年1月，港府和深圳市政府簽署合作備忘錄，同意合作發展河套地區為「港深創新及科技園」。（資料圖片／鄭子峰攝）

有記者問，現在《粵港澳大灣區規劃綱要》已經公佈，今年會採取哪些重大舉措去落實這個綱？香港和澳門在整個過程中要怎樣發揮作用？

對此，何立峰表示，發改委正在按照部署抓緊推進「1+N」規劃體系、「1+N」政策體系的頂層設計。他說，3月1日，韓正副總理主持召開了粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議，對今年落實好規劃綱要的各項工作進行了全面部署，提出了明確要求。最近，領導小組辦公室正在抓緊細化具體工作方案，一項一項抓好落實。

何立峰說，做好領導小組全體會議佈置的各項工作，重點有兩大方面：

第一個方面，要在創建國際科創中心方面，力度要進一步加大。在硬體建設方面，一個是香港和深圳靠近的河套地區，約3.89平方公里，要加快規劃，主要是深圳方面配合香港方面，時機條件成熟以後推進建設。另一個是橫琴，珠海方面要密切配合澳門方面，加快科技創新中心的建設。同時，在廣州、深圳到香港、澳門，要建設國際水準的科技創新走廊。除此之外，要支持中國科學院創辦的香港創新研究院。此外，還有其他一些涉及到科技創新方面的重大舉措，要繼續大力推進。

第二個方面，何立峰說，要重點推進有利於港澳居民進出內地和到內地發展的便利措施。他指，3月1日的會議上已經公佈了八項措施，下面成熟一項要公佈一項。比如，在跨境車輛進出、人員進出、海關通關便利等方面，特別是有利於港澳青年到大灣區廣東這一側就業創業，要提供更好的便利。對於這些創新型企業的人才，在個人所得稅的稅收方面，也有一些新的重大舉措。要落實好便民措施，造福于港澳居民的民生福祉。同時，極大地提升粵港澳大灣區整體創新水準、經濟實力。