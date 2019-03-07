【2019兩會】國務院扶貧辦主任：今年要再減少1000萬以上貧困人口

國務院扶貧開發領導小組辦公室（扶貧辦）主任劉永富今日（7日）在全國人大記者會上表示，中國實施精準扶貧6年，貧困人口減少逾8300萬，「脫貧攻堅」取得顯著的成就，今年要努力再減少1000萬以上貧困人口。

國務院扶貧開發領導小組辦公室（扶貧辦）主任劉永富稱，中國貧困人口六年減少逾8300萬，今年要再減1000萬。（資料圖片）

劉永富稱，中共十八大以來，國家實施精準扶貧六年，「脫貧攻堅戰」打了三年，取得顯著的成就，貧困人口從2012年的9899萬人減少到2018年的1660萬人，六年減少逾8300多萬人，平均每年減貧逾1300萬人。特別是北京、天津、上海等9個東部省市，已經有8個省市沒有國家標準的貧困人口，只有遼寧還有幾萬人。

他又指，中國原本有832個貧困縣，從2016年至去年底已將其中427個「摘帽」（除名），現時只有405個貧困縣。只要今年再努力一年，再減少貧困人口1000萬人以上，再摘掉300多個縣，那麼到明年就會剩600萬以下的貧困人口和60個左右的貧困縣。

減貧仍是長期任務

劉永富說，實際上還有許多間接的情況。脫貧攻堅大大改善貧困地區的基礎設施和公共服務，不僅貧困人口受益，所有農村的農民都一起共享這些成果；還能倒逼產業的發展，生態的改善；基層幹部的工作作風有轉變，工作能力提升，農村的治理水平提升。

劉永富補充道，脫貧攻堅戰解決的是中國千百年來沒有解決的絕對貧困問題，但並不是「絕對貧困問題」解決完，中國就沒有貧困了，相對貧困還會長期存在。中國仍然是世界上最大的發展中國家，這個地位並沒有改變。發展不充分、不平衡，特別是「三大差距」還是比較明顯的，減貧在中國還是一項長期的任務。