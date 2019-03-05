【首爾霧霾】最新韓國天氣　空氣污染歷代級惡劣　專家籲戴口罩

韓國自去年年底起多次受霧霾侵襲，嚴重影響當地市民的日常生活，不少民眾都紛紛戴着口罩外出，今天韓國氣象廳再次發出警告信息，在韓外遊的大家要注意啊！

韓國兩天前起持續受霧霾影響，首爾地區尤其嚴重！（圖片來源︰韓國氣象廳）

懸浮微粒濃度達最高級

首爾特別市政廳於今早6時52分發出緊急細顆粒物預警信息，微粒濃度於下午1時將會高達PM-2.5，為最嚴重級別。氣象廳呼籲市民外出時務必佩戴口罩，特別是老人和小孩。從今日的韓國天氣報導可見，全韓大部分地區的空氣污濁，沙塵暴指數從清晨起持續增加，灰塵濃度偏高，呈「糟糕」程度。

韓國空氣污染程度用肉眼也能看得出，氣象廳更用「最惡」來形容，可見情況相當嚴重！（圖片來源︰ 연합뉴스TV）

大陸霧霾吹襲 + 國內污染物堆積

根據韓國氣象廳於官方發佈最新消息，受中國大陸中北部地區的微細顆粒和國內粒物的堆積影響，全韓國自5天前開始陸續受沙塵暴和霧霾侵襲，接下來的幾天仍會處於惡劣狀況。

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韓國天氣雖開始回暖，但灰塵影響下大家要注意補濕。（圖片來源︰CHOSUN）

霧霾將持續至週末

雖然明天(6/3)灰塵開始逐漸向外散開，後天(7/3)亦會暫時性回落到一般水平，但由於未來幾天污染變動性大，大家最好隨時確認微塵指數，外出時戴上口罩、帽子、眼鏡等，儘量減少身體的暴露。專家預計本週末空氣污染狀況會再次惡化，準備到韓國旅遊的朋友要注意！