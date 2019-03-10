美教授指控中國留學生集體作弊　學生向校方投訴種族歧視

近日，美國馬里蘭大學多名中國留學生被教授指控在考試時作弊，但大多數學生堅決否認作弊，並向大學的人權辦公室投訴，認為該教授有意針對中國留學生，涉嫌種族歧視。 大學於當地時間周三（6日）公告稱，由於證據不足，已取消對中國留學生的作弊指控，並指出任何學生都不應因其國籍而受到歧視，而涉事教授已不再任教該課程。

美國馬里蘭大學（圖）教授指控中國留學生集體作弊，中國留學生向校方投訴。（馬里蘭大學官網）

最近，一場關於中國留學生被控集體作弊的風波成為爭議焦點，起因是馬里蘭大學商學院會計系教授韋伯（David P. Weber）向學校控告多名中國留學生在考試時集體作弊，他並取消了該課程所有學生的考試成績。

據悉，該課程主要是中國學生修讀。校方隨後對被指控的中國學生展開調查，除一名學生承認有作弊行為外，大多數學生堅決否認作弊。

不少中國學生認為韋伯有意針對中國留學生，其中5人向大學的人權辦公室投訴指，韋伯在幾個星期內接連7次因他們的種族和國家發表歧視性言論。其中一名吳姓女學生還透露，韋伯在課堂上提出作弊指控時說：「你們靠作弊才進入馬里蘭大學，但是你選擇了在美國學習，所以只要在美國，我們就不允許你們再那麼做了。」

涉事的馬里蘭大學教授韋伯。（韋伯Twitter）

校方取消作弊指控

非但如此，韋伯向校方提供的起訴書中還指出，「所有中國學生都是通過欺騙來到美國和馬里蘭大學，這裏不是你們的家，你們在自己的家作弊。」「你們必須回去，再也不要來美國了！你們的簽證將會被註銷。」

不過，馬里蘭大學最終公布調查結果，認為除一人外，無法證明其他中國學生作弊，因此取消作弊指控。校方又指尊重所有學生的文化，並包容不同的觀點和價值觀。涉事教授則被下令不再任教該課程，他透過律師發表聲明稱，當時提到國籍只為強調，國際學生作弊的後果更嚴重，有機會失去在美國居留的合法身份，而非針對中國留學生。

事件在內地引發廣泛迴響，不過，大多數網民支持該教授做法，有人說「實話實說太傷人了」、「現在造假的多」、「雖然有點偏激，但他說的是真話！」亦有網民為留學生抱不平，認為「給美國經濟添磚加瓦，卻被辱罵」「馬里蘭大學一直衝到反華的第一線」。

網民熱議：

「無風不起浪，做中國人還是要厚道點好。」 「我覺得說全部是作弊有點絕對了。」 「凡是有人群的地方，都會有好壞，既然你們都瞭解，可以舉報出來，一切靠證據說話，不要中傷他人。」 「這就是一顆老鼠屎壞了一鍋湯。這樣的事大家心裏都明白，人家掙了你的錢還罵人。有些政策該調整了，別在讓國人出洋相了。」

（綜合報道）