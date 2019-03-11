【埃塞俄比亞空難】中國民航局下令停用波音737 MAX 8

埃塞俄比亞航空周日（10日）早上一班航班編號為ET302的客機，在飛往肯尼亞途中不幸墜毀，航空公司證實機上157人全部遇難，包括8名中國籍人士。 失事客機型號為波音737 MAX 8，與2018年10月印尼獅航空難中的飛機屬同一機型。中國民航局已向各運輸航空公司下發文件通知，要求暫停波音737 MAX 8商業運行。據了解，今日由737 MAX 8執飛的北京出港航班已經全部調整為737-800執行。

此前一直由波音737 MAX 8執飛的廈門航空MF8031航班，從今日開始也改成波音737-800機型。（flightradar24網頁）

中國民航局通知稱，時隔不到5個月，波音737-8（按：波音737 MAX 8）飛機發生兩宗空難，令人警醒。鑑於兩宗空難均為新交付不久的波音737-8飛機，且均發生在起飛階段，具有一定的相似性，本著對安全隱患零容忍、嚴控安全風險的管理原則，為確保中國民航飛行安全，經研究，決定國內運輸航空公司暫停波音737-8飛機商業運行。

通知顯示，要求各執飛波音737-8飛機的運輸航空公司於2019年3月11日下午6時前暫停該型飛機的商業運行。民航局將聯繫美國聯邦航空局和波音公司，在確認具備有效保障飛行安全的有關措施後，通知各運輸航空公司恢復波音737-8飛機的商業運行。

多條航線已改用737-800執飛

雖然通知要求航空公司今日下午6時起停用波音737 MAX 8，但據《財經網》報道引述業內人士指，國內航空公司今早開始已經停止運行大部分波音737 MAX 8，不少航線改用737-800執行。

據了解，今日國航從北京飛往貴陽的航班CA1461，改為波音737-800機型執飛。此前一直由波音737 MAX 8執飛的廈門航空MF8031航班，從今日開始也改成波音737-800機型。

截止2019年1月，波音737 MAX系列飛機已經交付350架，訂單數達到5077架。國內多家航空公司均有訂購737 MAX機型，目前交付數量已超60架，包括廈門航空接收9架、海航接收7架、南航接收16架、國航接收14架、東航接收13架等。