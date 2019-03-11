【埃塞俄比亞空難】墜機造成巨大深坑　目擊者：客機墜毀前已起火

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，周日（10日）在起飛後不久墜機，航空公司證實機上157人全部罹難，包括1名香港人。 客機起飛6分鐘後於比紹夫圖（Bishoftu）附近墜毀，造成巨大深坑。有目擊者稱，客機墜毀前搖擺不定，起火後不久便直墮地面。

法新社引述目擊者Tegegn Dechasa指出，失事客機墜毀前搖擺不定，機身後方起火，不久便直撞地面。他說，客機墜毀引起大爆炸，警察和消防人員隨後從附近的空軍基地趕到協助救火。

英國廣播公司（BBC）引述另一目擊者謂，墜機引起大火，附近的人都不能走近客機，一切都被燒毀。

現場記者表示，客機墜毀造成巨大深坑，飛機殘骸和乘客個人物品散落一地，範圍廣如一個足球場。

埃塞俄比亞空難：空難現場發現疑似是飛機殘骸。（路透社）

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涉事客機為「新簇簇」的飛機，2018年10月才正式首次飛行。客機型號為波音737 MAX 8，此與2018年10月的印尼獅航空難中的飛機，為同一款機型。

航空公司評級網站Airline Ratings總編輯托馬斯（Geoffrey Thomas）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，埃塞俄比亞航空空難和印尼獅航空難有「明顯不同」。他指出，獅航客機空速變動很大，而直到墜毀前仍收到客機發出的數據，但今次意外的肇事客機空速並無變動，數據傳輸也突然中斷，意味客機在空中已出現「災難性故障」。

（綜合報道）