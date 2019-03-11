【埃塞俄比亞空難】繼續搜索黑盒　全國哀悼157名遇難者

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，周日（10日）在起飛後不久墜機，航空公司證實機上157人全部罹難。政府宣布周一（11日）為全國哀悼日。與此同時，當局繼續加緊搜索俗稱「黑盒」的飛行記錄儀。

埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）周日跟航空公司行政總裁加布雷馬里亞姆（Tewolde Gebremariam）往現場視察。艾哈邁德辦公室表示，如有飛機失事原因最新消息，定必盡快向外界公布。

黑盒搜索工作仍然繼續，由於當地交通路況差，救援人員難以進入肇事地點。埃塞俄比亞航空公司已要求在當地興建鐵路的中鐵七局集團（China Railway Seventh Group Co. Ltd）協助搜索。救援人員在晚上8時之前尋回飛機發動機和機翼部分殘骸。

遇難者包括19名聯合國工作人員以及8名中國籍乘客，有傳其中1人為亦在聯合國工作的香港人曾成毅。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發表聲明，對墜機事故「深表悲傷」，並向遇難者家屬表達「由衷的慰問」。

航班編號為ET302的客機，出事前原定由埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa），飛往肯尼亞首都內羅畢（Nairobi），但在起飛後不久就失去聯絡，之後證實在比紹夫圖（Bishoftu）一帶墜毀。

航空公司行政總裁加布雷馬里亞姆表示，飛機出事前曾報告遇上困難，並要求折返。

波音公司發聲明對事件深表哀痛，技術團隊已準備好提供協助。

（綜合報道）