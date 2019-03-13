傳成都小學膳食致學生長期腹瀉便血　貯藏漢堡扒冷凍肉發霉長黑點

近日，多名成都七中實驗學校小學部的學生家長稱，學校食堂疑似使用過期變質的食物加工。他們提供的圖片顯示，部分食物已出現霉變，食堂衛生環境亦相當惡劣。 事件在網上曝光後引起廣泛關注，成都溫江區市場監管局目前已對相關食品原料封存並送檢，區公安分局亦介入調查事件。

學生家長提供的圖片顯示，部分食物已出現霉變，食堂衛生環境亦相當惡劣。（網上圖片）

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成都七中實驗學校小學部多名學生家長表示，該校食堂疑似使用過期變質的食物加工。內媒《上游新聞》引述家長趙女士稱，該校食堂中有大量的急凍食物，部分肉品更是出現腐敗的跡象。

從網傳的現場圖片顯示，食堂內的漢堡扒、牛肚等食材出現明顯的發霉，衛生情況亦極其惡劣，部分冷凍肉上已經長滿黑點；亦有家長指，該校食堂使用的馬鈴薯、薑等食材也出現明顯變質。此外，有學生家長在微博上稱，有學生出現長期肚痾、便血等症狀。

另有網傳影片顯示，事件曝光後多名家長在學校門外聚集、拉橫額示威抗議，但遭到當地警察阻攔，有家長被警方帶走；另有一些家長被警方噴辣椒水，導致眼部不適。

食品供應商：所有材料均為合格產品

據了解，成都七中實驗學校的食堂外包判給四川德羽後勤管理服務有限公司經營。該公司還同時經營興文二中、四川大學錦城學院、內江六中等多所四川省內學校的食堂項目。該公司回應事件時表示，學校使用的所有材料均為合格產品，並有政府部門指定的第三方檢測報告；公司從即日起將停止使用任何冷凍製品，並承諾「不使用任何不利於學生健康的調味品」。

成都七中實驗學校13日上午表示，目前溫江區政府相關部門已經介入調查，呼籲家長放心。該校校長江宏亦稱，校方為每個學生購買保險，原學校食堂承包方（四川德羽後勤管理服務公司）將在食堂被封存後即時解除合作關係。

四川德羽後勤管理服務有限公司回應事件時表示，學校使用的所有材料均為合格產品，並有政府部門指定的第三方檢測報告。（網上圖片）

當地政府介入調查

當地政府部門已介入事件調查。成都溫江區政府新聞辦今日（13日）凌晨發布初步處理意見，稱溫江區市場監管局已對食品原料封存並送檢，結果將及時反饋家長，並根據檢測結果依法依規處理。學校食堂用餐將由溫江區教育局組織供應安全可靠的食材，區市場監管局全程監督。

對於有家長反映有學生有腹瀉等不良症狀，溫江區衛健局也將組織醫生到校現場諮詢，對身體出現異常的學生安排體檢。