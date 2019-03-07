上海網紅麵包店用過期麵粉被查　法籍顧問獲囚2年5個月緩期30個月

兩年前，上海知名麵包店Farine Bakery因使用過期麵粉被警方查處，近日傳出判決消息，涉案法國籍糕點師洛朗‧福丹（Laurent Fortin，中國司法文件稱其為「羅恒」）被認定為麵包店的生產負責人，被判處兩年零五個月的監禁、緩期30個月執行。

位於上海的知名法國麵包店。（VCG）

2019年2月22日，洛朗‧福丹被中國司法部門判決2年五個月有期徒刑，緩期30個月執行。

事實上，自2017年5月起，洛朗‧福丹就一直被拘押在中國，對他來說，這段時間也許過於漫長。

該篇報道稱，雖然僅僅是作為麵包店的顧問，且並不負責食品安全問題，但洛朗‧福丹卻承擔了法人所應該承擔的責任。案發時，該店法籍老闆不在中國，因此逃離了中國司法的審判。

如今已被貼上封條。（VCG）

度過了10個月的待審期後，這位法國麵包師終於等到了自己的審判結果。宣判後即可申請引渡，洛朗‧福丹也許可以回到法國服刑。

洛朗‧福丹表示：「中國的司法制度與我們的（法國）完全不同。」為了不冒犯這一制度，他決定接受中國的司法審判，不對此次審判結果進行上訴。如今，在「半自由」的情況下，洛朗‧福丹透露自己「遠離一切」、「被隔絕在一個帶衛浴的房間內」、「看不到隧道的盡頭」。

當被問到這兩年在中國，最令他感到沉重的是什麼，洛朗‧福丹回答：「孤獨」——不能工作，他本人既不會講中文也不說英語。

洛朗‧福丹說：「我只想『翻篇』，和我的家人親友在法國重新開始。」不過，目前官方還沒有明確表示他返回法國的日期。

（歐洲時報）