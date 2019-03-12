懶人火鍋會爆炸？　上海消保委：加熱釋氫氣可燃爆密封汽車　

被稱為「懶人火鍋」的自熱式方便火鍋近年大行其道，使用者加入冷水後，發熱包的物質和水接觸並釋放熱量，為上層的食材加熱。 但上海市消費者權益保護委員會的測試就發現內地不少的懶人火鍋加熱之後，會導致容器底部嚴重變形，而發熱包遇水釋放的氣體被發現含有氫氣，一旦在密封空間內遇上火源或會引起爆燃。

上海市消費者權益保護委員會測試了內地20款懶人火鍋，部份品牌容器的耐熱程差度。(澎湃新聞)

3月12日，上海市消保委公布自熱方便火鍋產品（又稱懶人火鍋）測試情況。消保委根據市場銷量分別購買了包括「海底撈」、「小龍坎」、「大龍燚」、「三隻松鼠」等品牌在內的產品共計20件，價格從16.9元至49.9元不等，試驗項目包括外觀及包裝標識檢查、鍋體表面溫度、發熱包遇水反應釋放氣體、發熱包二次加水反應、發熱包成分及含量等。

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6款測試容器底部嚴重變形

20個樣本包裝上均有相關的警示信息以及操作說明，如「小心蒸汽燙」、「請勿讓兒童獨立操作」、「只加冷水」等相關警示信息。

試驗人員分別在火鍋容器設立5個點測試溫度，並按要求加入水量。從各個點位的最高溫度來看，容器內部底面中心溫度普遍比較高，均在90℃以上，最高達到121.9℃；而消費者比較容易觸碰到的容器外部側面水位以上的位置點，以及蓋子外部的最高溫度都在70℃以上，最高的達到90℃以上。其中6個分別來自「哢哢莎莫小仙」、「蜀姑娘」、「老城南世家」、「辣個火鍋」、「潤成」、「百草味」的樣本在加熱過程中，容器底部嚴重變形。

上海市消保委人員在測試時，發現懶人火鍋加時會釋出氫氣。(澎湃新聞)

點煙、開啟冷氣或發動引擎可觸發爆炸

測試又發現發熱包遇水反應時會釋放出氣體，經檢測後發現當中含有氫氣。試驗數據顯示，20件樣本的發熱包遇水釋放氣體的「最大每分鐘氣體釋放速度」最小值為2.8L/（kg·min)，最大值50.0L/（kg·min)。國家化學品及製品安全質量監督檢驗中心常務副主任商照聰警告，如果在密閉的汽車內，兩盒懶人火鍋所釋放氫氣一旦遇上火源，例如點煙、開啟車內冷氣、發動引擎等，足以燃爆汽車。

涉及懶人火鍋的事件時有發生，2017年美國羅德島一所高中，有中國寄宿學生，在加熱懶人火鍋時，造成警報器鈴聲大作，導致千人被緊急撤離；在國內，上海亦有男子試過加入了水後怕不夠熱，在盒蓋上又加了一個蓋子，結果引起爆炸，男子右眼被濺出的湯汁弄傷。

（澎湃新聞）