【學歷造假】涉論文抄襲　北電撤銷翟天臨博士學位

捲入學歷造假、抄襲論文風波的內地男星翟天臨，其博士學位授予學校北京電影學院在周二（19日）宣布，決定撤銷翟天臨博士學位，同時翟天臨的博士研究生導師陳浥亦被取消導師資格。

據通報，經學校學術委員會道德與學術仲裁委員會安排校內外專家，鑑定翟天臨涉嫌抄襲的論文《談電視劇＜白鹿原＞中「白孝文」的表演創作》後，認定論文部分論述確是基於翟天臨個人表演藝術創作體驗而進行的闡發，關鍵部分有使用其他專家的觀點，但卻未做引用注釋說明，「存在較為突出的學術不規範、不嚴謹現象，存在學術不端情況」。至於翟天臨的導師陳浥則未有認真履行學術道德和學術規範教育、論文指導和審查把關等職責。

北京電影學院決定撤銷翟天臨的博士學位。（視覺中國）

在熱門電視劇《蘭陵王》飾演大奸角太子的翟天臨，本來是內地娛樂圈少數的高學歷「學霸」明星。事緣翟天臨近日在一次直播中向網民透露，稱不知道中國最大期刊論文資料庫「中國知識資源總庫（知網）」。由於寫論文的人幾乎不可能不知道「知網」，加上網民遍查多次後發現網站上並沒有翟天臨的論文，同期其他學生卻無問題，遂質疑其學歷有問題。另一方面，翟天臨在去年8月發表該篇與「白鹿原」有關的論文，結果被發現與安徽黃山學院教授黃立華的論文「一個有靈魂深度的人物——《白鹿原》之白孝文論」高度相似，抄襲率高達4成。

（北京電影學院）