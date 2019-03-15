1名中國留學生在新西蘭失聯　曾獨自開車到海灘疑有輕生念頭

綜合媒體報道，當地時間10日，新西蘭奧克蘭大學（The University of Auckland）的一名22歲中國留學生吳國權(Laurence)失蹤。目前其親友已經報警，當地警方正在全力搜尋，但尚未發現該學生的蹤跡。

中國留學生吳國權10日在新西蘭失蹤，當地警方正全力搜尋。（新西蘭警方）

根據警方發布的公告顯示，吳國權身高1.78米，黑色短髮中等身材，戴黑框眼鏡。他於3月8號晚上去了市中心一家名為Face club的夜店，並於10日中午獨自開車從位於Mt Albert的家中離開前往Piha。之後就與家人朋友同學斷了聯繫，到目前為止仍處於關機狀態。

其親友於11日晚上報警，警方在進行空中和地面聯合搜索後，於12日在皮哈海灘停車場（Piha Beach car park）找到了吳國權的車輛。連日來，警方一直在尋找與吳國權見過面或接觸過的人，但還未找到吳國權的蹤跡。

據吳國權的哥哥Lucas透露，弟弟之前表現的很正常，其母親還一直有和他聊天，他猜測弟弟是因為遇到事情才情緒崩潰，有了輕生念頭。Lucas表示，他可以查到弟弟的銀行卡記錄，但是自10日失蹤之後，已經沒有任何的消費記錄，手機也是從那時失去了聯繫。他表示，現在所有親人朋友都非常擔心。

新西蘭警方亞裔聯絡官處表示，目前這一案件已經交由專門的華人警官處理，有任何線索，可以和警方取得聯繫。

（環球時報／新京報）