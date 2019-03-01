【Starbucks貓爪杯】網上最後3000個「秒殺」　官方：不再補貨

Starbucks中國推出的限量「貓爪杯」全城瘋搶，不但門市開售首天引發混亂，市民打架爭搶情況頻現，甚至連網上都掀起炒風，原價199元（人民幣．下同）被炒至高達3000元。 為滿足市場需求，官方其後表示自周四（2月28日）起一連4天，在網上平台每天限量1000個發售，後來又改為今天（3月1日）下午3點一次性在其天貓旗艦店發售3000個「貓爪杯」，惟在發售一秒內已瞬間售罄。

Starbucks貓爪杯發售後瞬間售罄。（網上圖片）

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從Starbucks中國微信公眾號公開的信息來看，2月28日、3月1日兩天發售的共4000個「貓爪杯」是「盡最大努力製定」的加訂備貨方案。

Starbucks中國還表示，「一杯難求」的情況在意料之外，為了讓每一位顧客都有公平的購買機會，此款產品「沒有任何形式的內購」，並「特別選擇了更加公開透明的第三方線上零售平台進行發售」。

而針對目前網上私人炒賣貓爪杯已高達上千元，Starbucks中國稱，「絕不鼓勵，也不參與任何網上炒賣行為」，並提醒消費者小心甄別、謹慎購買。

另據《中新網》報道，Starbucks客服人員已證實，這3000個發售完後，「應該不會再補貨了」。這意味著，這款網紅「貓爪杯」已無法通過官方渠道買到。

（綜合報道）