四男子製「銘記八酒六四」被控顛覆國家　羈押近三年周五將開庭

據維權網信息中心3月16日消息：「成都六四酒案」 將於3月22日在成都市中級法院開庭審理。被告符海陸的妻子劉天豔稱，這是符海陸的官派律師告訴他的。至於「開庭的具體位址，哪個法庭等信息，律師拒絕告知。」

被捕四人：符海陸（左上）、設計師羅富譽（左下）、張雋勇（右上）以及陳兵（右下）。（網絡圖片）

2016年5月，六四事件27周年前夕，成都復員軍人符海陸、設計師羅富譽、維權人士張雋勇以及八九學運領袖陳衛的弟弟陳兵製作了一款紀念酒，瓶身設計標寫「永不忘記，永不放棄，銘記八酒六四」，並在網上銷售。

他們當年5月底開始陸續被刑拘，7月被逮捕，案件經2次退偵後，2017年3月以「煽動顛覆國家政權罪」被起訴到法院。但該案一直被拖延審理，而由最高法批准的第三次延期也於2月18日到期。

今年2月下旬，符海陸的辯護律師冉彤曾表示，六四酒案官方方面漏洞很多，一直拖延。陳兵的姐姐陳佳紅對美國之音說：「希望他們（當局）按照一定的法律，憲法的框架，對這個事情做一個處理。現在我們家屬肯定是希望他們儘快放人，因為今天也是他們兄弟50歲的生日。沒有判決將近3年的時間，我希望他們能儘快地開庭，儘快地放人。」

（綜合報導）