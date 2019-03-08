天安門母親發表長篇公開信　要求為死者正名　定六四為國殤日

今年是六四事件30周年。正逢全國兩會在北京召開之際，「天安門母親」發表長篇文並致中國國家領導人公開信。重申「真相、賠償、問責」三項訴求，並將六四問題納入法治軌道解決，同時亦要當局為死者正名。 公開信又指，希望當局能為六四死者及八九運動正名，將六四定為國殤日，建立六四紀念碑及六四陵園。

「天安門母親」在全國兩會召開之際，發表公開信要求平反六四。（網上圖片）

「天安門母親」的公開信全文超過6000字，由127人簽署。信中提到六四事件發生30年，但受難者家屬仍然未能平息內心的創傷，再次提出「真相、賠償、問責」三項訴求，即公布六四真相和死傷人數、賠償受害群體、問責和審判責任者；以外，信中亦提出要與政府平等對話，將六四問題納入法治軌道解決；又指六四事件中的死者是為「反官倒」、「反腐敗」獻出生命的赤子，夢想有朝一日，當局能為六四死者正名，為八九運動正名，定六四為國殤日，建立六四紀念碑及六四陵園，讓死者早日入土為安。

公開信中又提到，「天安門母親」自1995年起就向歷屆國家領導人發表聯署公開信，但當局一直置若罔聞，更加強對「天安門母親」的打壓和監視，一到敏感時期家門口就被人和車站崗放哨，不得隨意外出和接待來客。電話被竊聽、電腦被黑客入侵，甚至在家中被安裝監視器。有的家屬不止一次被警方傳喚、監視居住、刑事拘留、甚至帶上手銬關押到看守所，自嘲是國內最為「安全」的一群。

有關「六四事件」，中國官方在事件發生時就對事件多次進行定性。「六四事件」期間，「四二六社論」將事件定性為「政治動亂」。 事件平息後，鄧小平在接見北京戒嚴部隊軍以上幹部講話中進一步定性為「反革命暴亂」。

被認為是六四戒嚴北京總指揮的時任北京市長陳希同，在向全國人大常委會提交的報告中做出了更為詳細的定性：「極少數人利用學潮，掀起了一場有計劃、有組織、有預謀的政治動亂，進而在首都北京發展成了反革命暴亂。」 此後多年，官方在提及「六四事件」時，逐漸開始使用較為中性的「1989年政治風波」，官方編訂的歷史教科書也使用了這一提法。不過，去年底出版的《改革開放四十年大事記》的表述，再次重現「動亂」、「反革命暴亂」定性。