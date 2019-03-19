防中國政府干預轉世　達賴喇嘛：轉世靈童可能在印度

當地時間3月18日，藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛在印度達蘭薩拉對路透社表示，他圓寂之後，他的轉世靈童可能會在印度被找到。 他稱，雖然中國政府可能會自己找到一個轉世靈童，但是「沒有人會尊重（中國挑選的達賴喇嘛）。」

達賴喇嘛表示，轉世制度是否留存，可以討論。（網絡圖片）

達賴喇嘛日前在達蘭薩拉的辦公室，接受了路透社的專訪。達賴喇嘛說，他圓寂後北京會試圖強加給西藏佛教徒一位繼任者。他說，中國認為達賴喇嘛的轉世非常重要，他們比我更關心下一任達賴喇嘛。

達賴喇嘛說，將來可能會有兩個達賴喇嘛，一個來自這裡（印度），一個自由的國家；一個是中國人挑選的，那麼就沒有人會相信，也沒有人會尊重（那個由中國挑選的）。

藏傳佛教傳統認為，高僧圓寂之後，他的靈魂會在一名兒童的身體內得到轉世，而現任達賴喇嘛丹增嘉措乃是第十四代達賴喇嘛。

達賴喇嘛1959年出走印度。（資料圖片）

根據中國現行《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》規定，活佛轉世和轉世靈童的認定都必須經過國家宗教事務局、甚至是國務院的認證，唯有取得政府批准許可，活佛才能繼任並取得官方的證書。

達賴喇嘛擔心，在他（十四世達賴喇嘛）圓寂後，中國政府會挑選方便自己控制的人選。他2014年表示他將不再轉世，不過，中國政府就指達賴喇嘛轉世系統已有幾百年的歷史：「達賴喇嘛轉世應當遵循宗教儀軌、歷史定制和中國法律法規，不是由誰說了算，更不是由任何不相干的外國說了算。」

在本次採訪中，他也談到這個問題。達賴喇嘛說，以後是否保留轉世制度，都可以在即將於印度舉行的藏傳佛教徒會議上進行討論，「雖然釋迦牟尼沒有轉世，但他的教誨依然流傳下來。」

3月10日，在印度的藏人及其支持者紀念西藏騷亂60周年。（中央社）

今年是西藏騷亂60周年，達賴喇嘛此前曾表示，西藏六百萬藏人信任自己，也只有他能代表六百萬藏人，其他誰都無法代表。而中共官媒則隨後發表評論文章，炮轟達賴喇嘛是「圖謀西藏獨立的分裂主義政治集團的總頭子、國際反華勢力的忠實工具」。

達賴喇嘛當日在路透社的採訪中還表達了對天文學、量子物理等的強烈興趣。他表示，如果他被允許回到自己的家園，他願意到中國的大學裡談談有關的問題。不過，他說，在共產黨統治下，這是不可能的。

達賴喇嘛說，中國是一個偉大的國家，一個古老的國家，但是政治制度是專制主義，沒有自由。所以他還是寧願留在這裡。