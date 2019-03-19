回應達賴「轉世靈童或在印度」　外交部：活佛轉世應遵守國家法律

藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛此前在印度達蘭薩拉對《路透社》表示，他圓寂之後，轉世靈童可能會在印度被找到。同時指出，雖然中國政府可能會自己找到一個轉世靈童，但是「沒有人會尊重」。 中國外交部今日（19日）回應有關言論，稱包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應該遵守國家的法律、法規，遵循宗教的儀軌和歷史定制。

中國外交部發言人耿爽稱，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世都應該遵守國家的法律、法規，遵循宗教的儀軌和歷史定制。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽今日在例行記者會上表示，「活佛轉世」是藏傳佛教特有的傳承方式，有固定的儀軌和制度，中國政府實行宗教信仰自由政策，頒布有《宗教事務條例》和藏傳佛教活佛轉世管理辦法等，尊重和保護藏傳佛教的這一傳承方式。

他指出，達賴喇嘛活佛轉世系統已經有幾百年的歷史，第十四世達賴本人也是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批准即位的。因此，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世都應該遵守國家的法律、法規，遵循宗教的儀軌和歷史定制。

達賴：將來可能會有兩個達賴喇嘛

早前報道，達賴喇嘛日前接受《路透社》專訪時指出，他圓寂後北京會試圖強加給西藏佛教徒一位繼任者，故將來可能會有兩個達賴喇嘛，一個來自這裡（印度），一個是中國人挑選的。

藏傳佛教傳統認為，高僧圓寂之後，他的靈魂會在一名兒童的身體內得到轉世，而現任達賴喇嘛丹增嘉措乃是第十四代達賴喇嘛。