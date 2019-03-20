【非洲豬瘟】農業農村部：21省疫區已全部解除封鎖

農業農村部副部長于康震19日表示，目前中國非洲豬瘟防控工作取得階段性成效，疫情發生勢頭趨緩，已有105起疫情解除了疫區封鎖，佔疫情總數的九成以上。21個省份的疫區已全部解除封鎖。 此外，農業農村部近日還發出通知，要求各地屠宰過程中發現疑似非洲豬瘟典型病變的，要立即停止屠宰，將可疑生豬轉至隔離間，並採集病變組織和血液樣品進行檢測。

于康震說，截至目前全國累計有28個省份先後發生113起非洲豬瘟疫情。（農業農村部網站）

19日，農業農村部召開的全國重大動物疫病防控工作視頻會。于康震在會上介紹說，截至目前全國累計有28個省份先後發生113起非洲豬瘟疫情，其中家豬疫情110起、野豬疫情3起，大多為點狀發生。今年前兩個月，疫情月度發生數下降到個位。

但他也表示，雖然目前非洲豬瘟疫情總體可控，但引發疫情的風險因素將長期存在，打好打贏非洲豬瘟防控這場戰役必須找准關鍵點。

他說，生豬屠宰是連接生豬產銷的關鍵環節，屠宰環節非洲豬瘟檢測工作至關重要。各地畜牧獸醫部門要進一步強化屠宰環節監管，落實駐場官方獸醫制度，督促屠宰企業嚴格落實各項防控措施，全面做好非洲豬瘟排查、檢測及疫情報告工作。

內地非洲豬瘟疫情發生勢頭開始減緩。（Gettyimages/視覺中國）

此外，農業農村部近日還就加強屠宰環節非洲豬瘟檢測工作下發通知，通知要求在5月1日前各地組織對生豬屠宰企業進行全面清理，對未取得排污許可證、不符合動物防疫要求的企業一律立即停產整改；7月1日前整改不達標的，堅決依法取消定點屠宰資格。

通知要求，各級畜牧獸醫主管部門要指導屠宰企業建設符合檢測技術要求的實驗室，組織檢測試劑供應單位對屠宰企業檢測技術人員進行培訓。

測出豬瘟病毒核酸陽性立即停產

通知還明確，生豬屠宰企業檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性的，應當立即停止生產，將檢測結果報告駐場官方獸醫，並及時將陽性樣品送所在地省級動物疫病預防控制機構確診。確診為非洲豬瘟病毒核酸陽性的，按照《非洲豬瘟疫情應急實施方案(2019年版)》的規定採取應急處置措施。48小時後，可向當地畜牧獸醫部門申請評估，經評估合格的，可恢復生產。對撲殺的生豬(包括已屠宰的同批次生豬)按照財政部和農業農村部印發的通知予以補助。

畜牧獸醫部門檢測發現，或食品加工、流通環節檢測後追溯發現屠宰企業因檢測不到位、造假等原因造成非洲豬瘟病毒核酸陽性生豬產品流出屠宰廠的，應當就地銷毀生豬產品，責令屠宰企業召回同批次產品並按規定銷毀，暫停屠宰活動，徹底清洗消毒，15日後，經評估合格後方可恢復生產。對撲殺的生豬、銷毀的生豬產品不予補助。

（新華網、農業農村部網站）