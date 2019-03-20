雲南警用童年照追捕51歲通緝犯　網民：以為是走失兒童認領啟事

內地警方為追捕通緝犯，會將其個人資料訊息及照片上載網絡，望公眾提供線索。 追捕通緝犯本是嚴肅之事，但雲南鎮雄警方近日發布的一則通緝《公告》，卻令人哭笑不得。事關《公告》所發布的一些照片，竟是通緝犯們的童年照。其中一人的實際年齡更已達51歲，就算有童年照片相信亦難以辨認。

被通緝的「楊建學」，實際年齡已51歲。（鎮雄警方）

雲南省昭通市鎮雄縣公安局昨日（19日）發布《鎮雄縣公安局關於懸賞通緝百名在逃犯罪嫌疑人的公告》（以下簡稱《公告》），公開懸賞通緝該縣100名「涉黑涉惡」及其他嚴重暴力犯罪等在逃疑犯。不過，有網民發現《公告》中多名通緝犯的照片明顯小於實際年齡，甚至是他們的童年照片。

比如，公告中提到的「吉慶海」、「許仕林」和「楊建學」，實際年齡分別是17歲、28歲和51歲，但通緝照片看上去最多只有10歲左右。事件隨即引起廣泛議論，有人笑言是「娃娃臉」通緝，亦有人質疑這種照片對追捕通緝犯的作用不大。

警方一度表示：眼耳口鼻不會變

鎮雄警方此後多次對有關質疑作出回應。一開始，《上游新聞》報道引述發布通告的劉警官稱，疑犯「吉慶海」犯案時的照片比較模糊，故決定採用比較清晰的幼童照片。他又說，疑犯的五官不會變，「仔細看五官，看他的鼻子，眼睛、耳朵、嘴巴、眉毛。這些不會變的，歡迎舉報。」

昨日下午，「鎮雄警方」微信公眾號官方回覆稱，因為疑犯犯事後一直外逃，找不到近照和犯事時的照片，只能用能找到的照片。

今日（20日）凌晨，「鎮雄警方」重新發布這則追逃通緝公告，其中已刪除了吉慶海等人的照片。同時刊發一份致歉信稱，因無法找到數名疑犯的近照和犯事時照片，便在公告中使用他們小時候的照片，「引起廣大網友關注，造成不良影響，對自身工作的不嚴謹向廣大網友真誠致歉，今後工作中將汲取教訓，杜絕類似情況再次發生。」

不少網民討論事件。有人認為應該體諒警察，亦有人留言諷刺「以為是走失兒童認領啟事」：