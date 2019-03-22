【江蘇化工廠爆炸】當局下令園區停產　公司大股東傳遭帶走調查

江蘇陳家港化工園區的天嘉宜化工有限公司爆炸引發大火，事隔近一日才基本被撲滅。消防員指，由於工廠內的苯燃燒時難以用水撲滅，要待化學物質燒乾淨後，才能完全撲滅火源。 當地環保部門派人到現場檢測，暫時未發現污染物濃度超標，已要求園區內的企業停產及疏散員工。 另外，有報道指涉事企業天嘉宜化工有限公司的大股東倪成良被帶走調查。

江蘇化工廠爆炸發生翌日清晨，現場仍有多處明火，並不時有爆炸聲傳出。（VCG）

昨天（21日）下午近3時，位於江蘇鹽城市響水縣陳家港化工園區的天嘉宜化工有限公司發生爆炸事故，救援工作持續了十多個小時，到今日凌晨，大火仍未完全撲滅，現場消防員指，由於工廠內儲存的化學物質苯，苯燃燒時很難用水撲滅，需要先讓起火點冷卻，意味要把內面的化學物質燒乾淨，才能完全撲滅火源。

有在現場的記者表示，消防員在滅火時未有特別配戴口罩，記者亦表示由於風勢較大，未有聞到特別刺鼻的氣味。

環保部門指污染物濃度達標 水源不受影響

因應事做，江蘇省生態環境廳啟動環境應急響應，組織省市縣三級生態環境部門約130人趕赴現場開展核查和監測現場環境，掌握污染物擴散和環境質量變化情況，採取有效處置措施，減小污染損失和生態破壞程度；並通過網上媒體公布現場環境監測數據。

監測人員對事故現場上風向、下風向以及灌河下游、園區內河進行監測。同時，在爆炸點下風向敏感點對有機物開展走航監測。數據顯示，大氣環境中二氧化硫和氮氧化物濃度呈下降趨勢，苯、甲苯、二甲苯、氯苯等污染物濃度均保持穩定達標；水環境中污染物成分較為複雜，需進一步分析。事故點下游無飲用水源地，群眾飲水安全不受影響。

環境應急人員又要求園區內所有企業陸續停產、疏散相關工作人員，關閉園區與外環境相連的全部閘壩，嚴防消防廢水流出。同時，省廳組織5名專家趕赴現場指導污染物防控工作。

天嘉宜化工有限公司的大股東被傳遭帶走調查。(網上圖片)

天嘉宜大股東擁多間公司 涵蓋紡織、化工、環保等業務

另外，有報道指涉事企業天嘉宜化工有限公司的大股東倪成良被帶走調查。每經網記者向江陰市周莊鎮相關部門查詢，獲回覆指倪成良已在江陰被拘押，對方更直言「出了這麼大的事情，要調查。」

資料顯示，江蘇倪家巷集團有限公司持有涉事企業天嘉宜化70%股權，而倪成良持有江蘇倪家巷集團有限公司70%股權。江蘇倪家巷集團有限公司對外投資公司多達19家，包括江陰市虎跑紡織印染有限公司、江蘇倪家巷物流有限公司、江陰市周北污水處理有限公司等，涵蓋了紡織、化工、環保等。

（綜合報道）