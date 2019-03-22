【江蘇化工廠爆炸】員工炸傷後爬百米逃生　丈夫徒手挖掘圖救愛妻

江蘇化工廠爆炸事故死傷枕藉，頓刻間無數人經歷生死兩茫茫。最令在現場搜救的消防員激動難忘，莫過於一名被活埋在瓦礫中的男子，在獲救後立即借用消防員的手機，打電話向家人報平安。男子在電話接通時，當場哽咽不停道「消防員把我救出來！我沒受傷，輕傷。」 與此同時，有距離現場僅數百米的民眾被衝擊波炸傷後，勉力爬行百米始獲救；有丈夫事發後趕回家驚見房屋已經倒塌，徒手挖掘希望救出妻子。

事故中死傷者數以百計。（視覺中國）

倖存者被炸飛後爬行百米逃生

崔先生在距離現場約四五百米遠的江蘇之江化工有限公司工作，據其妻子王女士轉述，事發一刻丈夫看到不遠處出現明火，在室外正準備打電話向領導反映情況時，「手機剛拿到手裏，電話還沒打就被炸飛了。」

王女士表示，丈夫被爆炸的衝擊波擊倒後，跌進一個已倒下的反應釜中，上衣破碎，褲子亦只剩下一條褲帶，「當時煙霧很大，氣味很大，根本看不清外面有甚麼東西。」

崔先生從反應釜中勉力爬出逃生，並在爬行約100米後，穿過生產區到草坪上求救。聞訊後開車趕來尋找親友的民眾見狀，立即將崔先生送至附近的救護車。此時距離爆炸發生已過去1個多小時。王女士指，丈夫事後聽力受損，腳、臀部亦有多處外傷，「包紮好了躺在床上還滲血。」

消防員徹夜救援。（視覺中國）

丈夫徒手挖瓦礫救被活埋妻子，最終仍陰陽永隔

崔先生死裏逃生，但對於王先生而言，事故就令他痛失母親。王先生母親被倒塌的房屋掩埋，父親趕回來後立即徒手挖掘瓦礫救人，可惜最終經送醫搶救仍不治死亡。

王先生表示，父親和母親平時住在距離涉事化工廠500多米外的一幢房屋中。父親原本正在鄰居家中作客，爆炸後被物體砸傷鼻梁。父親負傷跑出鄰居家，驚見自家房屋已經倒塌，遂立即開始徒手救援。王先生指，父親先根據呼喊聲救出兩人，「沒聽到母親的呼救聲音，父親繼續刨，找到母親時馬上進行心肺復蘇但沒有效果。」王先生兄長趕到後將立即將母親送往醫院搶救，但已是回天乏術。

民眾事後紛紛自發到就近捐血車或捐血站捐血救人。（視覺中國）

另一方面，人性的光輝在此時此刻展露無遺，響水縣城的居民事發後紛紛自發到就近的捐血車捐血，鄰近的徐州豐縣亦有義工廣發倡議，呼籲民眾到捐血站捐血救人。據江蘇省衞計委周五（22日）在官方微博上的通報，當局已全力開展傷員救治工作，目前江蘇省內血液儲備充足，後續會根據需要啟動應急血液供應，確保醫療救治需要。

（綜合報道）