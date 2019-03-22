【2019博鰲論壇】李克強28日將出席開幕式並發表主旨演講

中國2019年首場主場外交——博鰲亞洲論壇2019年年會將於3月26日至29日在海南博鰲舉行。外交部發言人耿爽周五（22日）宣布，國務院總理李克強將於28日應邀出席在海南博鰲舉行的博鰲亞洲論壇2019年年會開幕式，並發表主旨演講。 韓國總理李洛淵、老撾總理通倫、盧森堡首相貝特爾、聖多美和普林西比總理熱蘇斯將應邀出席年會。

博鰲年會將於3月26日到29舉行，主題為「共同命運、共同行動、共同發展」。（資料圖片）

據介紹，今年博鰲論壇的主題為「共同命運、共同行動、共同發展」，初步擬設置50場左右的正式討論，包括開幕大會、分論壇、CEO對話、圓桌會議等。聚焦五大板塊，分別就開放型世界經濟、多邊主義、區域合作、全球治理、創新驅動、高質量發展和前沿議題等進行研討。

2014年蕭萬長和李克強曾在博鰲亞洲論壇上握手合照。（中新社）

另據台媒ETtoday新聞雲18日報道，兩岸共同市場基金會榮譽董事長、前副總統蕭萬長26日將率30名工商界代表到海南參加博鰲論壇，可望在27日下午安排會見李克強，討論「兩岸共同市場」建立。

報道稱，蕭萬長一行除將爭取會見李克強外，國台辦主任劉結一、副主任裴金佳，以及前商務部部長、前海協會會長陳德銘也將出席與會，屆時劉結一是否針對今年大陸的對台工作發表談話，或是與台灣代表團見面，亦備受關注。

由於日前剛閉幕的全國兩會上，李克強曾預告在「惠台 31 條」外，還會有惠台利民的「新舉措」；同時，在通過新的《外商投資法》後，台商會有哪些利多，都將是此次博鰲論壇的關注焦點。

（綜合報道）