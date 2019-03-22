【韓國瑜訪港】拜會信和集團主席黃志祥　郭台銘也現身

高雄市長韓國瑜今天（22日）起開啟訪問港澳及大陸行程。在首站香港，韓國瑜上午與特首林鄭月娥會面後，下午出席在會展舉行的高雄市經貿簡介會，其後到金鐘港麗酒店拜會信和集團主席黃志祥，並與眾多知名工商界人士進行交流。

左起香港信和集團主席黃志祥、高雄市長韓國瑜、鴻海集團總裁郭台銘。（郭台銘Facebook專頁）

據中通社報道，韓國瑜拜會黃志祥期間，鴻海集團董事長郭台銘也特意從深圳趕來與韓國瑜碰面，談及雙方將觸及更多的合作。蘭桂坊集團主席盛智文、新鴻基地產董事局主席郭炳聯、中銀國際副董事長林廣兆、世茂集團董事長許榮茂等人均有出席。

台媒ETtoday新聞雲消息稱，韓國瑜步出酒店時接受媒體訪問表示，這是情感交流，香港高雄之間，大家應該多來多往，投資、觀光、貨物買賣，有好幾位企業家朋友有興趣購買。而談及郭台銘的現身，韓國瑜表示，「昨天郭董進了一批燕巢芭樂賣光，明天準備進鳳梨，可見除了情感交流外，商業部分也有非常突破。」

郭台銘其後在Facebook發文稱，「信和集團黄志祥先生是我多年好友，今日他宴請台灣來的朋友，許久前邀請我，這兩日又來信，本來是沒預計出席，但今天剛好晚上有個客人也在香港，就下午先來打個招呼，而且本以為是個私人聚會，應該沒有媒體，結果現場媒體大包圍，最後是黄先生的公子用車才把我送出了飯店。但今天遇上韓市長還是很開心的。」

據悉，去年11月，黃志祥在前台中市長胡志強陪同下到高雄拜會韓國瑜，並表達投資高雄意願。今年2月，韓國瑜出訪新加坡時也曾與黃志祥閉門餐敘。

（綜合報道）