【韓國瑜抵港】林鄭禮賓府與韓國瑜午宴　雙方皆稱期待更緊密交流

旋風式訪港一日的台灣高雄市長韓國瑜，朝早離開機場後，隨即前往禮賓府與香港特首林鄭月娥會晤，共進午餐。香港政制及內地事務局局長聶德權和署理商務及經濟發展局局長陳百里博士等亦有出席。 林鄭表示，歡迎韓國瑜上任後首次訪港，又指香港與台灣經貿人文往來頻繁，既是主要貿易伙伴，亦是對方的主要旅客來源地，期望透過韓是次訪問，進一步推進香港與高雄的交流，開拓更多合作空間。

林鄭（右）歡迎韓國瑜（左）上任後首次訪港。（政府新聞網圖片）

林鄭表示，台灣與香港的密不可分關係，尤其，香港作為國際金融、貿易、航運及物流中心，不少台灣企業來港發展，從事金融服務、創新科技、餐飲和消費產品等業務，利用開拓海內外市場。她歡迎未來有更多高質素的高雄漁農產品出口至香港，或經香港轉口至其他地區。

高雄今年推中英文雙語教育 可借鏡香港為學習對象

除了台港是貿易的好夥伴外，韓國瑜也補充，台灣1年有超過100萬人到香港旅遊，高雄會持續加強與香港及大陸城市之間交流互動，尤其在經貿、觀光等領域展開實務合作，切實增進民眾福祉。他並指，高雄今年要推中英文雙語教育，香港可做為借鏡學習的對象。

此外，林鄭月娥對於韓國瑜「簽訂單」的能力表示讚賞，並表示，歡迎未來有更多高質素的高雄漁農產品出口至香港，或經香港轉口至其他地區。她亦期望透過交流訪問，進一步推進香港與高雄的關係，開拓更多合作空間。