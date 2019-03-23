【江蘇化工廠爆炸】危險廢物儲存庫料為爆炸源　近3千房屋損毀　

江蘇鹽城響水縣的天嘉宜化工廠發生嚴重爆炸事故，除涉事工廠廠區在事故中完全被摧毀外，強大的爆炸威力也波及附近居民房屋，化工園區外周邊2800多戶居民房屋受損，其中有89戶房屋損毀較為嚴重，無法修繕，其餘受損房屋主要是門窗損毀。 另有內媒引述接近調查組指，一位接近事故調查組的人士透露，本次事故的爆炸源是該廠的固體危險廢物儲存倉庫，而非此前很多媒體報導的苯罐。

附近樓房的玻璃被震碎、窗戶變形，現場一片狼藉。（視覺中國）

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當地政府目前已部署對損壞較輕的房屋進行修繕，對損毀嚴重的農村平房準備實施拆除，將對相關農戶進行貨幣補償，或安置到新型農村社區。另經排查，事故地附近10所學校校舍門窗、玻璃不同程度受損。目前已完成所有門窗的測量和定制工作，預計明天（24日）受損門窗安裝到位，確保下周一（25日）陳家港地區學校全部復課。

事發廠區內有建築坍塌成為廢墟，觸目驚心。（視覺中國）

此外，據新華社報道，爆炸發生後，當地受影響通訊基站共達70個，事故現場話務量劇增，中國電訊基站超出正常話務量7倍，中國移動超出18倍，中國聯通超出9倍。江蘇省通信管理局已緊急啟動Ⅳ級應急通訊預案，要求各企業立即展開通訊保障工作。為了保障事故現場的通訊網絡，電訊企業已調用應急通訊車輛26輛，搶修車輛35輛，搶修人員180人前往當地支援。

據悉，各企業已組織各專業搶修隊伍趕赴爆炸現場進行巡查和搶修，並調遣應急通訊車輛緊急趕往事故現場，海事衞星電話架設到位，已做好應對各種突發情況的應急通訊準備工作。

（綜合報道）