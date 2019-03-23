【江蘇化工廠爆炸】涉事企業屢被罰仍違規　國務院調查組要求追責

江蘇鹽城響水縣的天嘉宜化工廠發生爆炸事故，目前已造成至少64人死亡，數百人受傷。 今日（23日），國務院江蘇響水天嘉宜公司「3·21」特別重大爆炸事故調查組召開第一次全體會議，指事故暴露出江蘇省一些地方和企業在改進安全生產工作上不認真、走形式，要求盡快查明事故原因、嚴肅追究責任。

據應急管理部官方微信公號消息，會議由應急管理部黨組書記、事故調查組組長黃明主持。黃明指出，事故發生後，黨中央、國務院高度重視，國家主席習近平和國務院總理李克強已分別作出重要指示和批示。事故調查組要認真貫徹落實中央領導重要指示批示精神，切實增強做好事故調查處理工作的責任感。

國務院事故調查組會議指出，涉事企業連續被查處、被通報、被罰款，企業相關負責人仍舊嚴重違法違規、我行我素，最終釀成慘烈事故。（視覺中國）

會議指出，事故暴露出的問題十分突出，表明江蘇省一些地方和企業在吸取過去事故的慘痛教訓、改進安全生產工作上不認真、不紮實，走形式、走過場，事故企業連續被查處、被通報、被罰款，企業相關負責人仍舊嚴重違法違規、我行我素，最終釀成慘烈事故。

會議要求，要紮實細緻做好事故調查工作，盡快查明事故原因、嚴肅追究責任。要按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」和「四不放過」的原則，客觀公正地對事故發生的經過和原因進行分析判斷。要依法依規認真履行職責，只要與事故的起因和責任有關，就要查清查準，一查到底。要嚴格遵守事故調查紀律，事故調查組要認真貫徹落實黨中央全面從嚴治黨的要求，加強對調查組黨員幹部的監督管理。

國務院事故調查小組會議中要求，要全面排查整改安全風險隱患，特別是在危險化學品、煤礦、非煤礦山、道路交通等重點行業領域。（視覺中國）

會議還強調，要層層壓實安全生產責任，各級黨委政府和領導幹部要嚴格落實《地方黨政領導幹部安全生產責任制規定》，牢固樹立安全發展理念，決不能使化工園區成為重大隱患的集中區、事故的多發區。要嚴格危化品安全監管，提高安全標準和准入門檻，強化危化品生產、經營、儲存安全監管，嚴防各類事故發生。要加強和改進安全監管執法，對重大隱患和典型違法行為公開曝光，對問題突出的地區和單位及時約談並開展「回頭看」。要全面排查整改安全風險隱患，緊緊抓住危險化學品、煤礦、非煤礦山、道路交通等重點行業領域，有效防範和堅決遏制重特大事故，使人民群眾生命財產安全得到有力可靠保障。

（澎湃新聞）