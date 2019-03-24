【江蘇化工廠爆炸】消防闖有毒易燃災區　防護面具難擋強酸氣味

3月21日，江蘇響水天嘉宜化工廠發生爆炸事故，截至3月23日上午7時，事故已造成64人死亡、共收治傷員617人。 據新華社23日報道，江蘇先後調派12個市消防救援支隊，共73個中隊、930名消防員、192輛消防車趕赴現場處置。現場指揮部將事故現場劃分為13個區域、65個網格，執行4次毯式搜救，共搜救疏散近300名群眾。

消防闖有毒易燃災區，防護面具難擋強酸氣味。（視覺中國）

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報道指事發現場布滿火焰、濃煙和毒霧，並引述江蘇省消防救援總隊總隊長周詳：「核心區有很多危險化學品，硝基苯、氯氣、硫酸、鹽酸等等，有毒、易燃、易爆。」

消防隊伍根據不同危化品制定不同處置方案，以確保搜救安全，不過仍有消防員因摘下空氣呼吸器，轉交傷者使用，致使剛走出有毒區域，身體就支援不住。

主要致傷因素為爆炸、爆燃、有毒氣體

南京市消防救援支隊的丁良浩便稱：「最危險的是趟過強酸積液挺進現場。裡面氣味非常刺鼻，戴著簡易防護面具也不管用，但是，沒有一個消防員退縮。」

報道指有消防員雖然受傷，但仍堅持返回現場，其主診醫生稱：「腿部燒灼看著不嚴重，其實非常疼。沒辦法，我們只好聯繫前往現場的120急救車，打算把他捎回去。」醫療救治組副組長許鐵則透露，此次傷情的主要特點是複合傷、多發傷較多，主要致傷因素為爆炸、爆燃、有毒氣體。