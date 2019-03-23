【江蘇化工廠爆炸】女化驗員失蹤夫尋遍醫院　父重傷牙齒舌頭全失

江蘇鹽城市響水縣的天嘉宜化工廠周四（21日）發生重大爆炸事故，已造成逾百人死亡重傷，數十人失蹤，不少失蹤者的家人在焦急地尋找至親下落。 天嘉宜化工廠一名高姓女化驗員事故後下落不明，她與丈夫育有2名幼童。高女的丈夫找遍了鹽城及下轄各縣的醫院，都未能尋獲她的消息。 高女的父親則在事故中身受重傷，目前仍在鹽城市第一人民醫院搶救中。醫生發現，高女父親的舌頭和牙齒全都失去，呼吸道裏則吸滿了有毒化合物苯。

爆炸核心現場周五（22日）的空拍畫面。（視覺中國）

失蹤的高女家住響水縣王商村，距離事發工廠路程不到1公里，其父是附近工廠的電工。高女的姑父對內媒記者感慨道，工廠附近方圓10里的門窗都沒了。

事發後，高女的兩個孩子都由奶奶照顧。丈夫則找遍了全市及轄區內各縣的醫院，然而仍未能尋獲高女。他唯一的線索是一張在微信朋友圈看到的照片，照片中一名看似高女的女子躺在電腦斷層（CT）掃瞄室門口，緊閉着雙眼，臉上有血漬。截至周五（22日）晚7時，丈夫仍在極力尋找高女下落。

另有一對徐姓父子在事故中失蹤，其中兒子徐鑫的妻子多次嘗試聯絡兩人未果，便決定與家人出門尋夫。及至周五（22日）早上，他們在廢墟中找到父子兩人的屍體。據悉，徐鑫與妻子育有2個兒子，小兒子才剛上中學。徐鑫在園區已工作逾10年，在過往多次意外中都逃過劫難，未料今次卻不幸喪生，令家中失去經濟支柱。

（北京青年報）