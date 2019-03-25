標注台灣為國家　山東省銷毀803箱「問題地圖」

據山東省自然資源廳網站消息，3月21日，山東省自然資源廳、省「掃黃打非」工作小組辦公室、省新聞出版局、青島海關、濟南海關聯合在青島市舉辦「問題地圖」查處情況通報會，並在市委保密部門指定場所現場銷毀了「問題地圖」產品。 山東省自然資源廳表示，這批地圖存在標註台灣為國家或將中印邊境標識錯誤等問題。

山東省自然資源廳表示，,這是近幾年來全省查獲的最大一批「問題地圖」，產品數量共803箱，計28908份。本批貨物的涉案單位為安徽省合肥市某公司，貨物運輸目的地為境外某國。

已建「問題地圖」常態化排查整治機制

山東省自然資源廳官員在通報會上表示，近年來山東加強地圖管理工作，已成立由18個省直部門組成的山東省國家版圖意識宣傳教育和地圖市場監管協調指導小組，「問題地圖」常態化排查整治機制已經建立。

據稱，截止目前，山東對26家單位31家網站的47張「問題地圖」，8個批次、15種、總計上萬冊的出入境「問題地圖」，以及2起群眾舉報電子商務流通領域「問題地圖」進行查處和整改。各地累計開展地圖市場檢查100餘次，發現「問題地圖」40餘起，完成整改34起，立案3起。有效遏制了「問題地圖」的出現。