【韓國瑜訪深圳．01直擊】訪科技公司保安嚴密　「韓粉」盼見真身

高雄市長韓國瑜訪問深圳，其所到之處安保嚴密，皆有多名保安人員在旁，甚至在周邊範圍，亦有警車來回巡邏。 01記者在深圳採訪直擊，現場有不少內地民眾駐足等候韓國瑜，有民眾讚揚韓國瑜着重民生發展。

韓國瑜參觀深圳科技公司大族激光。(高雄市政府提供)

今天（25日）下午2點多，韓國瑜來到了深圳科技公司大族激光參訪，大批媒體及大量保安人員跟隨。一名公司員工向01記者表示，知道韓國瑜今天要來訪，但對韓國瑜不太熟悉，僅止於在新聞中看過。但他表示現場的保安規格相當高，之前有其他內地的官員到訪，但不論是警備人數、車輛、封鎖範圍等，都未達如此級別，可見官方對韓國瑜重視程度。

此外，記者也觀察到多位民眾駐足科技公司旁，希望能見到韓國瑜。一名28歲姓江的江西男子不斷在封鎖線前拍照張望，他表示自己是超級「韓粉」，開了一小時的車程特別趕來看韓國瑜。

江先生說，自韓國瑜跟台北市議員王世堅在議會上吵架的時候，就特別關注他。又認為台灣政治太紛擾，沒有政治人物能真的為人民着想，民進黨只在乎民主，卻忽視了民族跟民生，而韓國瑜把民生的部分發揮得好。另外江先生指自己是創業人士，所以對韓國瑜的感受特別深。

至於怎麼看待韓國瑜參選台灣總統，江先生認為，還是尊重韓國瑜自己的意見。