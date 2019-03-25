【江蘇化工廠爆炸】事故已致78人死亡　不排除罹難者「汽化」可能

25日16時，「3·21」江蘇鹽城響水縣化工園天嘉宜公司爆炸事故召開第四次新聞發布會，通報事故有關情況。通報稱，截至目前，本次爆炸事故造成78人死亡，56人確認身份，22人待確認身份。28名失聯人員中，通過DNA確認25人死亡，另外3人平安。 另據環球網消息，參與救援的江蘇省消防救援總隊參謀長陸軍24日表示，由於爆炸威力猛烈，不排除爆炸時有罹難者被「瞬間汽化」的可能。

當地醫院正在對受傷人員進行救治。（中新社）

鹽城市市長曹路寶在發布會上表示，截至今天中午12時，全市醫院共有住院治療傷患566人，其中危重傷患13人、重症傷患66人，當天出院38人。對事故現場周邊15個村莊進行了衛生狀況排查，目前各村莊衛生狀況良好。同時，對爆炸發生地周邊醫療機構進行了疾病監測，瞭解疑似化學中毒病例情況，未發現中毒症狀人員。

曹路寶表示，所有已確認身份的遇難者家庭實行「一對一」服務，全面做好與遇難者家屬的溝通安撫、情緒疏導、賠償兌付等工作，並已經與部分遇難者家庭簽訂善後協定。緊急疏散安置的人員中，絕大部分當地群眾在近期房屋修復後可以陸續回家，工廠宿舍無法居住的外地職工和自家房屋受損嚴重的群眾由地方政府繼續做好跟蹤服務工作，妥善安置到位。對因爆炸事故造成部分群眾家中的財產損失，正在全面組織有關人員開展財產損失入戶清查評估工作，讓群眾的受損財產得到應有補償。

參與救援的江蘇省消防救援總隊參謀長陸軍此前24日接受媒體採訪表示，目前封鎖區內17間單位中有11間已經搜查完畢，所有人員都已經尋獲，剩下的6間是今日重點。陸軍還說，第一時間抬出現場的傷者都已面目全非，必須等待當局DNA鑑定才能確定罹難者身份，另外也不排除有人瞬間汽化的可能。

另據了解，響水生態化工園區管理委員會25日張貼了《告居民書》，就目前當地百姓關心的房屋受損修繕問題進行公告。

《告居民書》通知，所有受損房屋的修繕由政府部門負責，市縣兩級政府已經派出所有的維修隊伍上門修繕，鹽城市國投、城投已分別到園區4個村居開展修繕工作，而對於群眾自行修繕的房屋，將根據政府的補助標準給予補助。

此外，《告居民書》對部分民眾提出的房屋需要拆遷的問題，提出三點：一是等待第三方機構鑒定後予以答覆；二是將對不適宜居住的房屋進行登記，並給予居民3個月過渡期房租補貼；三是請民眾儘快把房屋修繕好。