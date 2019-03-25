【江蘇化工廠爆炸】志願者發布現場實況　涉「尋釁滋事」被警傳喚

今天（25日），有消息稱，在響水調查環境污染問題的民間環保志願者張文斌失聯。 響水縣城東派出所隨即證實，張文斌目前正在接受警方有關部門的調查，派出所稱，他們在張文斌身上發現了兩張其本人的身份證。 张文斌14时离开派出所，他表示，自己涉「尋釁滋事」被警方傳喚，不過，此事未得到警方證實。

張文斌微信朋友圈發布的內容。（網絡圖片）

3月21日響水爆炸當天，張文斌就到了響水現場瞭解情況。今日7時，張文斌在給其朋友發送自己居住酒店的位置後失去聯繫。

該酒店對媒體表示，張文斌此前確住在此處，今日早晨退房，有身著制式服裝的人到酒店將張文斌帶走。

此後，響水縣公安局城東派出所民警證實，今日警方有關部門將張文斌帶走調查。該民警稱，他們在張文斌身上發現了兩張其本人的身份證。

至下午2時，張文斌和媒體取得聯繫。他稱，今早被響水警方傳喚，據傳喚證的內容，他因涉嫌「尋釁滋事」接受警方詢問。張文斌介紹，民警主要就他在網上發布關於響水爆炸核心現場的內容進行詢問。但該說法未得到警方證實。此前報導中提及他持有的兩個身份證，為其本人戶籍地變更前、後所辦理。

響水縣公安局城東派出所民警14時證實，張文斌此前接受警方傳喚、詢問，目前已離開派出所。

（新京報）