【韓國瑜訪深圳】與劉結一會面　韓國瑜重申強烈支持九二共識

高雄市長韓國瑜今天繼續深圳訪問行程，他下午與國台辦主任劉結一會面。在會面前的公開談話中，劉結一表示韓國瑜這次來訪為高雄民眾福祉取得豐碩成果，期望兩岸盡早實現應通盡通、打造共同市場共享祖國大陸發展機遇。 韓國瑜則說強烈支持九二共識，希望兩岸將來能夠多來多往，又指今次出訪得到的訂單，解決了農民漁民銷售的問題。

劉結一和韓國瑜下午在深圳會面。（片段截圖）

韓國瑜今日下午4時半與劉結一在深圳麒麟山莊會面，兩人相見熱情握手，讓在場的傳媒拍照。

在會面前10分鐘公開談話中，劉結一率先發言，他表示韓國瑜到訪帶來了高雄鄉親們的情誼，也肩負着他們的重託和期待。韓國瑜為了高雄鄉親的福祉取得豐碩成果，也為他們帶來扎實、巨大的利益和實惠。這些成果也是兩岸一家親、親望親好、守望相助的具體體現，是兩岸融合發展、攜手發展、共同發展的生動寫照，也展現出兩岸盡早實現應通盡通、打造共同市場共享祖國大陸發展機遇，給台灣民眾帶來的巨大的好處和發展空間。

劉結一指會為廣大台胞推出更多的惠台利民的措施，希望團結廣大台灣民眾，共同堅持九二共識，反對台獨，推動兩岸關係走進走實走好，沿著正確的方向前進。

韓國瑜在講話中多次強調自己支持九二共識。（片段截圖）

韓國瑜在發言時強調今次訪問的目標是多交朋友、做生意、留下良好的情感交流，希望「多交朋友，一個朋友就是一條路子」。另外他又重申強烈支持九二共識，認為九二共識是兩岸交往定海神針，確定有了九二共識之後，不管是文化、經濟、體育各方面的交流能夠很順暢。最後，韓國瑜認為今次訪問香港澳門深圳，都得到很多的訂單，解決農民漁民銷售的問題，希望將來能夠多來多往，兩岸能夠很和諧順暢，也希望大家都能做到好朋友。