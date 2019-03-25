【韓國瑜訪深圳】在大陸提了「中華民國」？　網友：只是在講歷史

高雄市長韓國瑜25日（周一）繼續深圳訪問行程，並與國台辦主任劉結一會面。高雄官方指加上此前香港及澳門之行，截止目前為止簽了44億左右台幣的訂單。 對於台灣方面有聲音批評韓國瑜犧牲主權交換訂單，甚至指其「賣台」，韓國瑜指這種言論非常可悲，是「抹黑、抹紅、酸言酸語」。他又提及中華民國，表示他是孫中山信徒，致力幫助人民改善生活。

高雄市長韓國瑜25日會晤國台辦主任劉結一。（中央社）

韓國瑜25日與國台辦主任劉結一會面後接受傳媒採訪，回應了相關批評。韓國瑜指，行政院前院長賴清德提醒他不要賣身，其實他只是賣笑，然後賣農漁產品。這趟行程每次拜訪及活動，他都在議員監督及關切之下，沒有任何私密交談。

韓：陸委會及民進黨前後矛盾

台灣總統蔡英文於同日表示，韓國瑜應該向大陸說明中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請大陸不要再來打壓台灣的國際空間。韓國瑜回應相關言論時稱，陸委會在他行前再三向他警告，不要碰觸任何政治協議，由陸委會來負責主權，地方政府拼經濟，「我身為高雄市長在拼經濟，怎麼這個時候就要我講主權？陸委會、民進黨不是前後矛盾嗎？你不是口口聲聲說主權是中央的權責嗎？」

韓國瑜指，陸委會、民進黨現在把這樣一個千斤萬擔壓在他身上，是沒有辦法自圓其說的，而且他們說主權犧牲或者投降來交換經濟的利益，這種說法才真正充滿政治算計。

韓國瑜回應賣台論，提及國父孫中山創立中華民國，又指他是孫中山信徒，故會致力幫助人民改善生活。（中央社）

韓國瑜最後提到「西元1912年開始，國父孫中山推翻滿清，創立中華民國，就是追求民族、民權、民生」。他是孫中山的信徒，致力於幫助人民改善生活，希望台灣的政治風氣能夠有所扭轉，政治人物不能再鬼混下去，真的要為人民服務。他形容相關對他的批評是「抹黑、抹紅、亂七八糟的酸言酸語」，希望台灣民眾能夠睜大眼睛，明白高雄市團隊在為人民拼搏。

韓國瑜在大陸提「中華民國」？網友：只是在講歷史

對此，有台灣網友在台大《批踢踢實業坊》八卦板以「韓國瑜在中國的記者會捍衛台灣主權」為題發文，說韓國瑜在中國公開講「中華民國、蔡總統、主權、國父孫中山的信徒」，擔心他不知道回不回的來，一度引起討論。

但是很快就有許多網友回文，列出種種證據表示，事實上韓國瑜所說「全部都是連中共也承認的事實」，韓國瑜巧妙地避開了「在中共眼裡中華民國已經滅亡」的事實。而中國大陸同樣地將「孫中山」視為國父，中共也肯定孫中山的歷史定位，韓國瑜只是在「講歷史」。網友最後補充，這非但對台灣主權毫無幫助，甚至偷偷迎合中共的史觀，並沒有什麼值得「高潮」之處。

26日早上，韓國瑜參訪團將從深圳搭高鐵直抵廈門。

（綜合報道）