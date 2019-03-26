【韓國瑜訪廈門】從深圳乘高鐵抵達　料傍晚會見廈門市委書記

高雄市長韓國瑜一行結束香港、澳門、深圳訪問，今早從深圳乘坐高鐵前往廈門，展開最後一站訪問行程。 韓國瑜於中午抵達廈門北站，多名陸方官員到火車站迎接。外界預料，韓國瑜將於今日傍晚會見廈門市委書記胡昌升、市長莊稼漢等當地官員，此後會召開記者會說明會面情況。

韓國瑜一行人從深圳乘高鐵抵達廈門。（高雄市政府提供）

韓國瑜參訪團一行人從深圳搭乘高鐵，於中午抵達廈門北站。抵達廈門北站後，包括國台辦聯絡局長劉軍川、福建省台辦主任王玲都到車站親自迎接。車隊離開車站時不但有大批警員警戒，還暫時封閉道路讓車隊先行。台媒《聯合報》報道指，由於管制時間過久，有等候市民不耐煩大聲響號抗議。

將參與農漁產品簽約儀式

根據行程，韓國瑜今日將拜訪廈門市規劃局、廈門國際郵輪中心，參與農漁產品簽約儀式。韓國瑜走訪港、澳、深圳，目前共簽下逾44億新台幣（約11.3億港元）訂單，創台灣地方首長出訪簽下訂單的紀錄。來到最後一站廈門，數字料將繼續往上推升。

韓國瑜未公開晚間行程，但外界預料他將於今日傍晚與廈門市委書記胡昌升、市長莊稼漢等當地官員見面，再召開記者會說明。

值得一提的是，廈門市長莊稼漢因姓名特殊，有「農民兄」外號，韓國瑜則標榜自己是「賣菜郎」。為此，莊稼漢曾公開表示，一個種菜跟賣菜的湊在一起是「產銷一體化」，期待「韓市長的到訪」。