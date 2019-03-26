回應美國國務院涉西藏報告　中國外交部：罔顧事實充滿偏見

美國國務院向國會提交報告指出，中國設下限制「有系統地」阻止美國外交官、記者及一般民眾進入西藏，並指派隨行人員時刻跟著美國外交官和政府官員，以防止他們與當地聯絡人會面或交談。 中國外交部今日（26日）回應稱，相關報告「罔顧事實、充滿偏見」，中方絕不接受；又呼籲美國停止利用涉藏問題干涉中國內政，以免給中美關係和兩國的交流合作造成損害。

外交部發言人耿爽。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽在例行記者會表示，美方所謂的「對等進入西藏法案」，嚴重違反國際關係的基本準則，粗暴干涉中國內政，向藏獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，對中美交流與合作具有嚴重的危害性。中方對此堅決反對。他又批評，美方根據上述國內法發布的所謂報告，罔顧事實、充滿偏見，中方絕不接受。

耿爽強調，西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉，中國西藏對各國人士是開放的，同時考慮到當地特殊的地理和氣候條件等因素，中國政府依法依規對外國人入藏採取一定的管理和保護措施，這也是完全必要、無可非議。

耿爽續指，中方歡迎更多人士到中國西藏地區去訪問、旅遊、經商這一立場不會改變，但前提是必須要遵守中國的法律和相關規定，要履行必要的手續。「我們敦促美方充分認識涉藏問題的高度敏感性，採取切實措施，消除上述報告造成的消極影響，停止利用涉藏問題干涉中國內政，以免給中美關係和兩國的交流合作造成損害。」