【韓國瑜訪廈門】再簽9億訂單累計53億新台幣　突破預估50億大關

高雄市長韓國瑜出訪第五天，於26日（周二）上午8時許前往最後一站廈門。 韓國瑜抵達廈門後，包括國台辦聯絡局長劉軍川、福建省台辦主任王玲都到車站親自迎接。他下午與五家廈門企業簽下總價值約9億元新台幣的訂單，並於5點30分會見廈門市委書記胡昌升及廈門市長莊稼漢。

韓國瑜在廈門國際會議中心見證廈門與高雄企業合作簽約儀式。（高雄市政府提供）

韓國瑜下午先在廈門國際會議中心見證廈門與高雄企業合作簽約儀式，有五家廈門企業與高雄區漁會、高雄企業簽定總價值約9億元新台幣的合約。簽約外銷的農漁產品，包括火龍果、蓮霧、鳳梨、秋刀魚、魷魚等，總量達1.5萬噸。韓國瑜此行累積的訂單金額已達新台幣53億元，突破行前預估的50億大關。

韓國瑜與廈門市委書記胡昌升會面。（高雄市政府提供）

下午5點30分，韓國瑜在會議中心白鷺廳與廈門市委書記胡昌升、廈門市長莊稼漢會面。胡昌升致詞時表示，廈門與高雄僅隔淺淺的海峽，不僅在語言、血緣、文化及飲食上相通，且都是港口都市，都有「愛拚才會贏」的敢拚精神。很多台灣同胞把廈門當到大陸第一站，也有很多高雄人住在廈門，他甚至認識不少人是韓國瑜的粉絲，讓兩岸一家親在廈門成為佳話。

韓：兩岸多方面相似

韓國瑜則表示30年前首次到訪廈門，一到晚上就萬籟俱寂、沒有任何車流人流，如今醜小鴨變天鵝，變化很巨大，顯示事在人為讓整座城市變了。他也說高雄與廈門人都很熱情，除了飲食文化血緣之外，宗教上也相同，都拜媽祖、玄天上帝與觀世音菩薩，很多台灣同胞踏入廈門就感覺回到家，期待雙方未來不僅在農漁產品上，體育、文化、宗教等方面都能多交流。

韓國瑜在致詞時也表示，賣菜郎終於遇到了莊稼漢，自稱「農民兄」的廈門市長莊稼漢在受訪時也笑稱，一個種菜的（莊稼漢）與一個賣菜的（韓國瑜）湊在一起，兩人必能一拍即合。

此外，依高雄市政府發布的行程資訊，原本韓國瑜住宿和簽約地點都在廈門悅華酒店，臨時皆改至廈門國際會議中心。此地是2017年金磚國家高峰會會場，習近平等多國領導曾入住該酒店，可見陸方對韓國瑜的接待安排可謂高規格。

出租車司機：管制影響不大

早前有台媒報道指，由於廈門方面暫時封閉道路讓韓國瑜車隊先行，造成管制時間過久，有等候市民不耐煩大聲響號抗議。不過也有當地出租車司機對隨訪的香港01記者表示，覺得影響不大。