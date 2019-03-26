徵召韓國瑜選總統妻子接棒選市長？　韓怒批：惡劣的中傷和醜化

高雄市長韓國瑜今天（26日）到訪廈門。據台媒報道，國民黨主席吳敦義將徵召韓國瑜加入黨內總統初選，等韓國瑜訪問大陸後就派人溝通，更有黨內人士指韓國瑜妻子李佳芬可在補選高雄市長提名中接棒上場。 韓國瑜今天回應稱他無意參與2020年總統選舉，更稱讓李佳芬選高雄市長的說法是非常惡劣的中傷和醜化。

韓國瑜訪問香港、澳門及大陸，其妻子李佳芬亦有隨行。（洪嘉徽攝）

26日，李佳芬（左一）隨同韓國瑜會晤廈門市委書記胡昌升（右二）及廈門市長莊稼漢（右一）。（高雄市政府提供）

韓國瑜表示，他當高雄市長，「目前就是把高雄經濟衝好」，2020年總統選舉「到目前都不在我考量之內」。對於台媒報道指有國民黨人士表示，如果韓國瑜選贏總統的話需請辭高雄市長一職，李佳芬曾擔任過3屆雲林縣議會議員，可接棒補選市長，韓國瑜回應稱，「李佳芬出來選高雄市長絕對不可能，在任何情況下都不可能」。

韓國瑜直指相關說法是非常惡劣的中傷和醜化，這樣做的話就是「家天下」，而不是「公天下」，「這誰能接受，這不是在開玩笑嗎？」

韓：不怕陸委會對他罰款

陸委會25日（周一）表示，韓國瑜與大陸方面的合作如果涉有政治性內容，最高可處50萬元新台幣罰款。韓國瑜則回應稱，高雄市政府團隊每天打躬作揖拚訂單，他卻可能被罰新台幣50萬元，他一點都不怕；別的官員到日本搶訂單，「我一句酸言酸語都沒有說過」，對得起良心，目標就是衝高雄經濟。