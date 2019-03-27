國務院發表西藏白皮書：否定西藏民主改革是對人類文明的反動

今年是西藏騷亂60周年，亦是中國政府在西藏展開「民主改革」60周年。國務院新聞辦公室27日發表《偉大的跨越：西藏民主改革60年》白皮書。白皮書稱，西藏民主改革廢除了黑暗的封建農奴制度，人民獲得解放。白皮書又指，西藏人民鑄牢了中華民族共同體意識。

西藏那曲，藏民進入火車站準備乘車。（新華社）

白皮書說，民主改革是西藏歷史上最偉大最深刻的社會變革。西藏從此廢除了黑暗的封建農奴制，建立起全新的社會制度，人民實現了翻身解放，成為國家和社會的主人，各項權利得到充分保障。

白皮書指出，在中央政府和全國人民的大力支持下，西藏各族人民把貧窮落後的舊西藏建設成了經濟繁榮發展、社會全面進步、生態環境良好、人民生活幸福的新西藏。白皮書又指，在維護國家統一、反對分裂的鬥爭中，西藏各族人民緊密團結在黨中央周圍，經受住了各種困難和風險的考驗，鑄牢了中華民族共同體意識。

白皮書說，以達賴集團為代表的西藏舊勢力，出於自身政治利益的需要，出於對黑暗落後的封建農奴制的眷戀，極力否定民主改革，否定西藏發展取得的巨大成就。這不僅是對事實的罔顧，更是在開歷史倒車，是對人類文明的反動。

今年是西藏民主改革60周年，西藏騷亂60周年，也是達賴喇嘛出走印度周年，各方均舉行紀念活動。

此前，西藏流亡政府在印度北部達蘭薩拉的一座寺廟舉行了紀念儀式。當時，流亡政府總理洛桑桑蓋曾稱：「這60年來，中國政府剝奪了西藏人的所有權利，一直持續壓迫，企圖從地球上根除西藏文明。」

而達賴喇嘛則多次接受媒體訪問，強調只有自己能代表藏人，並稱他的轉世靈童可能在印度。

（新華社）